Avslører skepsis til storsatsingen: – Hva er poenget?

– Hva er poenget? Vi vinner jo ikke alle sykkelløp vi deltar i nå.

Sportsdirektør Kurt Asle Arvesen var fylt av tvil i det han forsøkte å overbevise seg selv om hvorfor Uno-X Development Team skal ta det neste steget – og bli et profesjonelt sykkellag.

Det kommer frem i den nye Sumo-serien «Det neste steget». Et kamerateam har fulgt laget det siste året og frem til alt ble satt på vent på grunn av korona-viruset.

Se de første episodene på Sumo nå!

Skepsisen visket bort

Over åtte episoder får man et tett innblikk i livet som proffsyklist - ute på ritt og på hjemmebane.

– Jeg var skeptisk på et tidlig tidspunkt. Det var fordi jeg vet hvor høyt nivået er der ute. Min oppfatning var at vi trengte mer tid på å bygge opp organisasjonen, sier Arvesen til TV 2 nå.

Før alt ble stengt ned i debutsesongen på dette nivået fikk imidlertid Uno-X vist seg frem på en veldig fin måte - i selskap med noen av de største stjernene på sykkelhimmelen - både i Columbia og Algarve Rundt.

– Nå har vi en fantastisk bra gruppe oppe og går. Det er givende å jobbe for eiere som Uno-X, som har passion for sykkel, og der alle er supergiret og engasjerte. Nå har vi bygd opp en organisasjonen i laget - rundt støtteapparat, logistikk, trener og ryttere - som gjør at alt er smooth, forteller Arvesen.

Hans skepsis til prosjektet er dermed visket bort.

Fedre i farta

I Det neste steget følger man også ryttere som Syver Wærsted. Han krasjet med en bil i 2018, og er glad han kom fra det med livet i behold. Veien tilbake ble lang. 23-åringen rakk imidlertid å komme tilbake på sykkelsetet før korona-viruset satte en all stopp for konkurranser, og syklet for Uno X på Rhodos i starten av april.

– Det har etterhvert gått fint å ha et kamerateam så tett på seg. De har fulgt oss over en lengre periode og har blitt en naturlig del av hverdagen, forteller Arvesen.

I episode 2, Fedre i farta, som også ligger ute på Sumo nå, blir man bedre kjent med Markus og Daniel Hoelgaard. De kombinerer en dedikert toppidrettskarriere med familielivet, som småbarnsfedre i samme nabolag på Ålgard i Rogaland. Storebror Daniel sa nei til en videre karriere i World Tour-laget FDJ før denne sesongen for å bli med på det norske proffeventyret. Han markerte seg med en 5. plass i debuten for Uno-X i Algarve Rundt.

– Vi var godt forberedt. Det viste vi i de løpene vi fikk syklet. Vi hadde derfor gledet oss til fortsettelsen. Det er leit at alt er satt på vent, for vi har gått og ventet på dette lenge, forteller Arvesen.