Alfa Romeo Giulietta kom på markedet i 2010 under stor festivitas. Den markerte seg raskt som et lekkert og mer eksotisk alternativ til de mange fornuftige bilene i den store Golf-klassen.

Alfa Romeo er et litt annerledes bilmerke som er elsket av entusiastene og som har høy standing, til tross for svært vekslende salg opp gjennom årene.

Uansett: 10 år på markedet er ganske lenge, og er det nå slutt for annerledes-bilen Giulietta. Og som om det ikke er nok; den blir heller ikke erstattet.

Årsaken til det er like logisk som den er enkel. Kundene vil ha SUV. Selv i dette segmentet.



Bare se på alle kompakt-SUVene som har poppet opp de siste årene. Dermed gir det lmening for Alfa Romeo å tenke nytt, i stedet for å tenke tradisjonelt og utvikle en ny Giulietta.

Alfa Romeo er kjent for sine kjøreglade biler og Giulietta er ikke noe unntak.

Kommer ny SUV

Det er ventet at produksjonskrana skrues igjen utpå høsten. Dermed blir 2020 siste årsmodellen av denne bilen. En bil som den norske importøren hadde stor tro på da den kom tilbake i 2010. Selv om det selvfølgelig og heldigvis har blitt solgt noen biler også her hjemme, er vel ikke akkurat suksess det riktig ordet om Giulietta.

Men vi kan merke oss et annet navn. Nemlig Tonale.Det blir en ny og tøff liten SUV fra Alfa Romeo. Og på mange måter bilen som skal fylle tomrommet etter Giulietta, om enn i et annet segment.

Selv om bilen blir en mer høyreist SUV-modell, lover Alfa Romeo at den skal få lekne kjøreegenskaper og et annerledes design, som skal gjøre den lett gjenkjennelig. Man skal aldri være i tvil om at det er en Alfa Romeo. Det lover godt!

Det at Alfa Romeo nå legger ned Giulietta henger selvfølgelig sammen med salget. I Europa i 2019 endte man på kun 15.960 eksemplarer. I 2011 var det samme tallet nesten 80.000. Da gir vel nesten resultatet seg selv ...

Enn så lenge et konsept, men den kommende Tonale blir etter alt å dømme ganske lik bilen på bildet når den dukker opp.

Godt kjøp i bruktmarkedet

Selv om den ikke blir å finne i nybilbutikkene lenger, vil den jo leve i beste velgående på bruktbilmarkedet framover.

Det finnes per i dag rundt 50 Giulietta til salgs i Norge. Prisene starter helt ned mot 50.000 kroner for de eldste bilene som har gått langt.

For 150.000 kroner får du en velholdt 2014-modell med 170-hesters motor som har gått rundt 50.000 kilometer. Det kan være både fin, annerledes og morsom bruktbil for pengene.

Mens de nyeste (fra 2018 her i Norge) betinger rundt 300.000 for skikkelig fine og velutstyrte biler som bare har 15.000 - 20.000 kilometer klokket inn på telleverket.

De eldste bilene får du nå helt ned mot 50.000 kroner på bruktbilmarkedet.

En bil du kan bli glad i

Her er noe av de vi skrev etter å ha kjørt bilen da den var ny:



Dette er en bil som gjør noe med deg. Den utfordrer deg. Både på teknikk, interiør og ikke minst på design. Og du bør ha litt ”baller” for å kjøpe deg en. Du må være forberedt på sleivete kommentarer fra folk som tror de har greie på bil, og andre forstå-seg-påere.

Og du må også være inneforstått med at dette kanskje ikke er den beste bil-investeringen du kan gjøre. På den annen side, dette er kanskje den av Alfa Romeos modeller så langt som har bredest appell. Men jeg tror fortsatt at det er en bil du velger mer ”på tross av” enn ”fordi at”. Og er du tøff nok til å velge en, så tror jeg du får en bil du kommer til å bli glad i – og en bil du godt kan komme til å elske. Hele testen av bilen finner du her:

