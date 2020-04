– Nei, det vil jeg ikke ha på meg. Han har vel knapt sett meg på samling i år. Jeg tror jeg har vært på sju av 70 samlingsdøgn med den gjengen denne sesongen, så da må han i så fall være lettskremt.

Johnsrud Sundby regnes for å være den tøffeste av de tøffe gutta på allroundlandslaget. De som trener mye og knallhardt.

Etter å ha evaluert sist sesong kom Johannes selv, sammen med trener og morfar Kåre, frem til at sprintlaget passer best.

– Det er det som føles best for meg nå, sier Johannes selv.

Johnsrud Sundby er ikke overrasket over Klæbos valg.

– De gode utøverne gjør sjelden de samme feil flere ganger og hvis Johannes for eksempel mener at noen av øktene var med på å gjøre at han ikke når sine mål, så gjør han de endringene. Det er ingen sensasjon i det hele tatt. Johannes lyktes jo utrolig godt sist han var på sprintlaget. Nå vil jeg skyte inn at jeg personlig mener at prestasjonene hans denne vinteren ikke har vært så mye dårligere, men det er alltid trygt å gå tilbake til det som fungerer bra, understreker 36-åringen.

At Norges beste langrennsutøver ønsker å bytte treningsgruppe fordrer ettertanke, men betyr ikke nødvendigvis at noe gjøres feil.

– Det jeg er stolt av er at jeg har vært med på å bygge opp en kultur med vekt på ekstrem innsats, ekstrem vilje til å trene knallhardt og gjøre en jobb som ingen andre tør. Og være dedikert til dette arbeidet.

– Men det passer kanskje ikke alle toppløpere?

– Hvorvidt man drar det for langt er en diskusjon som laget må ta. Vi må trene smart. Ikke uklokt med bare hardt og langt, men være smarte i tillegg til å ha denne kulturen. Vi har definitivt en god treningskultur, og så utfordrer den sikkert fleksibiliten og kunstneren i noen. Noen ganger ønsker de seg sikkert større frihet.