Det opplyser Norwegian mandag ettermiddag. Pilot- og kabinselskapene i Norge og morselskapet Norwegian er ikke berørt, opplyser selskapet i en pressemelding.

Norwegian har også sagt opp avtalen med selskapet OSM Aviation og Rishworth som følge av at behovet for piloter og kabinansatte nå nærmest er ikke-eksisterende.

Totalt påvirker dette totalt 1571 piloter og 3134 kabinansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA. De rundt 700 pilotene og 1300 kabinansatte med base i Norge, Frankrike og Italia berøres ikke av dette.

Kan ikke permittere

Beslutningen om å begjære konkurs for Norwegians fire datterselskap Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian Cabin Services Denmark ApS og Norwegian Air Resources Denmark LH ApS, ble besluttet av styrene i de respektive selskapene mandag.

I Norge har man permitteringsmuligheter som innebærer at staten står for lønnskostnadene i en permitteringsperiode. Tilsvarende permitteringsmuligheter finnes ikke i Sverige og Danmark, hvilket betyr at kostnader ville fortsette selv om piloter og kabinpersonale ikke er i arbeid, opplyser selskapet.

– Dette er den verste krisen flybransjen noensinne har opplevd og vi har gjort alt vi kan for å unngå dette som nå skjer med våre datterselskaper i Sverige og Danmark, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Akutt

– I likhet med våre konkurrenter, har vi bedt om statlig støtte både i Sverige og Danmark. Den første formelle søknaden til svenske myndigheter ble sendt for en måned siden, men det er fremdeles ikke kommet konkrete forslag til likviditetstiltak. Vi har ikke tid til å vente, for denne krisen er akutt, fortsetter konsernsjefen.

Schram kaller beslutningen ekstremt tung og beklager på det sterkeste overfor berørte medarbeidere.

– Nå jobber vi døgnet rundt for å komme oss gjennom denne krisen, slik at vi på andre siden av dette kommer på vingene igjen bedre og sterkere enn noensinne, hvor vi også kan tilby flere jobber for flygende personell i fremtiden, uttaler Schram.

Kan ikke vente

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir mener grepet med å begjære de fire selskapene konkurs tyder på at selskapet skal nedskalere betydelig og sannsynligvis satse på det norske markedet. Det innebærer ruter innen Norge og mellom Norge og Skandinavia og Europa, pluss noen langruter.

– Norwegian må kutte til beinet, og de kan ikke vente, sier Elnæs til TV 2.

Norwegian peker selv på at selv om omtrent alle flyvninger er kansellert på grunn av koronakrisen, må de fortsatt dekke personalkostnader i flere land. Elnæs sier selskapet er nødt til å snu hver stein for å kutte kostnader.

– Jeg tror det som nå skjer, er en indikasjon på at selskapet vil fokusere primært på Norge. De vil kanskje ha operasjoner i andre land som ikke krever egne baser og organisasjoner, sier Elnæs.