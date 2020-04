Alle ansatte i Bodø/Glimt har sagt seg villige til å ta et lønnskutt på 20 prosent de neste seks ukene. Det gjør at de helgule sparer en halv million kroner.

Når hele spillergruppen, samtlige trenere både på a-laget og i akademiet, i tillegg til administrasjonen tar et lønnskutt, slipper man å ty til permitteringer.

– Ved å gjøre dette ivaretar vi arbeidsoppgavene våre på en fornuftig måte i ulike situasjoner rundt klubben. Vi prøver å holde folk i arbeid.

– Vi har et sterkt kostnadsfokus, og alle i klubben tar et felles lønnskutt. Vi jobber som en samlet klubb, og det er utrolig viktig for oss. Det er et sterkt signal, sier daglig leder Frode Thomassen til TV 2.

Dermed er Bodø/Glimt den eneste klubben i Eliteserien som ikke har permittert noen ansatte.

Tilskudd fra lokale aktører

I tillegg til å spare inn 500.000 på lønnskutt, har Nordlandsglimt AS har valgt å spytte inn inn ytterligere 500.000 kroner i støtte, mens næringslivaktørene og Glimt-patriotene Tord Ueland Kolstad og Benn Eidissen bidrar med 150.000 hver.

Tilsammen betyr det 1,3 millioner kroner inn på konto, som gjør at klubben kan satse videre i alle ledd.

– Klubben har valgt rett policy hele veien, og er samlet og sterk med gode bidrag fra alle ansatte. Når invitasjonen fra klubben kom om å være med å finne løsninger, var det lett å være med å bidra med vårt, sier Eidissen til Glimt.no.

Står sterkt sammen

Eliteserien hadde planlagt oppstart 23. mai. Det er kjent at det foreligger et forbud mot store idrettsarrangementer til 15. juni.

Markedssjef Jannicke Ramsvik tror Glimt vil stå sterkt dersom serien starter opp i midten av juni.

– Jeg tror vi vinner mye på å stå samlet og uten splittelser innad i gruppen. Man får en helt annen mentalitet, sier hun.

Glimt har hele tiden vært tydelige på at de ikke hopper på statlige tilskudd før det er helt nødvendig.

– For oss er det viktig å tenke nye måter å hente inn penger på, med tanke på at vi mister inntektene fra kampdager. Våre støttespillere og partnere står lojalt med oss, og vi tar et samfunnsansvar i det store bildet ved å ikke søke om offentlige støtteordninger før vi har behov for det, sier Thomassen.

Spillerne positive til lønnskutt

Ulrik Saltnes forteller til TV 2 at spillerne fikk presentert to alternativer. Enten at administrasjonen ble permittert, eller at samtlige i organisasjonen tok et lønnskutt som ville være en tilsvarende kostnadsbesparelse.

– Alle spillerne hadde full forståelse for situasjonen og stilte seg umiddelbart positive til lønnskutt, sier han, og legger til at kommunikasjonen med ledelsen har vært bra.

– Jeg har ingenting å utsette på. Vi har blitt informert hele veien, og alle virker å ha spilt med åpne kort.