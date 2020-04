Da skuespilleren mistet alle jobber, fikk han en god idé

Skuespiller Simon Andersen (50) er vant til saler fulle av latter mens han står på scenen og spiller ut sine karakterer. Slik er det ikke lenger.

Hans arbeidshverdag er, som flere andre i kulturbransjen, påvirket av koronapandemien.

– Jeg kjenner veldig mange som har mistet jobben. Så vi er mange i samme båt, sier Andersen og forklarer:

– For mitt vedkommende så forsvant alle jobbene frem til sommeren på to dager.

Live-show

Skuespilleren har måttet tenke kreativt for å tjene penger på en annen måte.

Derfor har fullsatte saler blitt byttet ut med sofakroken hjemme og live-show på Internett med Wenches Bingo.

– Det blir nytt å ikke ha et publikum, sier 50-åringen som aller best liker å ha publikum foran seg slik at han har en sparringspartner under showet.

Karakteren i Wenches Bingo er basert på teaterdivaen Wenche Foss, og Andersen har i flere år vært med på å samle inn penger til andre organisasjoner, blant annet som Wenche Foss-karakteren.

DOBBELGJENGER: Skuespiller Wenche Foss sammen med skuespiller Simon Andersen (t.v) under lanseringen av boka "Wenche Foss- diva og medmenneske" i Oslo i 2009. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Nå har situasjonen blitt en annen.

– Nå var det plutselig vi som trengte det. Det har vi ikke opplevd før, forklarer han.

Wenche deltok på scenen

Selve showet «Wenches bingo» er allerede godt kjent for noen og har eksistert i flere år. En gang kom selveste Wenche Foss selv på scenen for å delta.

– Vi trodde hun skulle sitte i salen og se på, men det skulle hun ikke. Hun skulle på scenen og spille sammen med oss. Det var helt legendarisk, smiler Andersen.

Han forklarer at da hun kom på scenen, tenkte han at de måtte roe ned Wenche-showet litt ettersom mange av vitsene var ganske drøye.

Det var helt til Wenche Foss satte standarden:

– Så setter Wenche seg og svinger bingohjulet og sier: «G for grunnmur». Da tenkte jeg: ja det var jo festlig. Så sier hun: «Tre cm er ikke så mye på en grunnmur, men det er jævlig mye på en pikk altså,» ler Andersen.

Gåkurs på Continental

Simon Andersen fikk god kontakt med teaterdivaen, som døde i mars 2011, og har fått både kjoler og fjærboa av henne til å bruke når han er Wenche-karakteren.

– Wenche ble ganske glad i denne figuren selv. Hun insisterte på at så lenge jeg drev med veldedighet, og at det var et veldedig aspekt ved karakteren, så kunne jeg fortsette så lenge jeg ville, sier Andersen.

Men det var ikke alt ved Wenche-karakteren som Foss var helt fornøyd med.