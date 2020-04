– Regjeringen er dobbeltmoralske

– Reglene er blitt så strenge for bussjåføren, for de som hjelper til med en konsert og for dama som jobber i en butikk. Der har regjeringen strammet inn regelverket voldsomt. Jeg synes det har vært for hardt, men regjeringen mener det har vært riktig, sier Vedum til TV 2.

Han viser til at regjeringen har strammet inn skattereglene på blant annet bonuspoeng på flyreiser.

– Det blir noe urimelig når en statsråd lar seg påspandere konserter, strålende middager, vin og champagne. Det er noe unorsk ved det. Hvis du strammer inn for den vanlige kvinne og mann, kan det ikke være annerledes for de som sitter på toppen av kaka, sier Vedum.

Han kaller regjeringen dobbeltmoralske.

– Jeg synes regjeringene er dobbeltmoralske hvis Erna Solberg ikke slår kraftig ned på dette her, fordi hun og Siv Jensen strammet inn skattereglene for vanlige folk som hadde noen goder ved jobben. Så virker det som det er helt greit om det er en regjeringsadvokat, FN-ambassadør eller statsråd, og slik kan vi ikke ha det.

VG avslørte i helgen et seminar som Nicolai Tangen arrangerte ved sitt gamle universitet i Pennsylvania i november i fjor. Tangen, som i mars ble presentert som Oljefondets nye sjef, fløy inn gjester i to privatfly.

Avtroppende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, var invitert som gjest og innleder på seminaret. Tangen dekket kostnadene for hotell, mat og drikke og underholdning i tre dager, samt hjemreise på businessklasse.

Blant gjestene var blant andre daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, den norske regjeringsadvokaten og sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Ønsket å skjule noe

Vedum mener det er åpenbart at daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ikke har ønsket åpenhet om reisen.

– Torbjørn Røe Isaksen har ikke oppgitt det i kalenderen sin, så det er tydelig at han ikke ønsket noe oppmerksomhet rundt det. Er du statsråd må det være åpenhet rundt det og ikke minst når det har vært så mye penger involvert. Det må være ryddighet rundt dette, sier Vedum.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar selvkritikk på to punkter etter den omdiskuterte «luksuskonferansen» til påtroppende Oljefondssjef Nicolai Tangen.

BEKLAGER: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Foto: Terje Bendiksby

– Da Tangen ble ansatt som Oljefond-sjef, så burde jeg allerede da, ha oppgitt dette i blant annet Stortingets gaveregister. Da kom spørsmålene på hva slags type arrangement det var. Dette var midt under koronakrisen, og på den tiden jeg selv var i isolat. Det er ingen unnskyldning, men det er grunnen til at jeg ikke gjorde det før nå, sa Isaksen da han møtte til debatt om saken i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.