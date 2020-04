Snart åpner frisørene – slik blir de nye reglene

Bransjeveilederen for smitteverntiltak for frisør -og velværesalonger vil ikke være klar før tidligst torsdag.

Fra mandag 27. april kan disse stedene åpne driften igjen.

Norske frisør-og velværebedriffter (NFVB) har jobbet tett med Folkehelseinstituttet med innspill til helsedirektoratet, som skal fastsette de endelige retniningslinjene.

Disse innspillene vil oversendes helsedirektoratet senest tirsdag klokken 12.

Selv om alt ikke er klart, er det noen ting det allerede nå er klart vil gjelde når dørene åpner, og forberedelsene er godt i gang mange steder.

Obligatorisk hårvask

NFVB har i et skriv til sine medlemmer allerede gjort det klart at de vil anbefale alle salonger å innføre obligatorisk hårvask.

– FHI har uttalt og dokumentert at det er mulig med smitteoverføring via hår, skjegg og hodebunn, men at man ved god hygiene bryter smittekjeden godt. Derfor mener vi våre frisørsalonger skal innføre obligatorisk hårvask, sier administrerende direktør i NFVB Anne Mari Halsan til TV 2.

Hun sier det er veldig mange som gleder seg til å komme tilbake på jobb, men at det også er ansatte som er redde.

– Det er mange engstelige fagutøvere der ute. De måtte brått slutte å jobbe 12. mars fordi de utgjorde en smittefare, og for at vi skal kunne tenke at det er trygt, er det viktig med så strenge tiltak som mulig, sier Halsan.

Sist uke sa Vivian Jacobsen, leder av Fagforbundet Frisørenes fagforening, til TV 2 at de ser på mulighetene for å bruke munnbind og hansker.

Etter det TV 2 kjenner til er ikke bruk av munnbind en del av det innspillene Helsedirektoratet vil motta tirsdag.

Tillegg for kundene

Halsan sier også at tiltakene som settes inn vil innebære ekstra kostnader for hver enkelt salong.

– Derfor har vi gått ut til våre medlemmer og sagt at det kan være aktuelt å innføre et gebyr, på lik linje med det tannleger gjør, slik at kundene er med på å ta denne belastningen. Det vil ikke være snakk om mye penger, og jeg tror kundene vil synes dette er greit, sier hun, og legger til at dette er noe hver enkelt salong må bestemme selv.

Utover dette, er det noen ting hun vet vil komme i den nye veilederen, selv om detaljene ikke er besluttet enda.