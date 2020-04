De mest kreative ideene kommer etter et glass vin eller to, sies det.

Det gjelder for skuespillerne Mila Kunis og Ashton Kutcher, som har funnet en måte å bruke sin kjærlighet for vin og samtidig gi tilbake til samfunnet.

Det var Daily Mail som først omtalte saken.

«Karantenevin»

That 70's Show-skuespillerne giftet seg i 2015 etter å ha funnet kjærligheten i 2012.

På sosiale medier kunngjorde paret at de vil komme med sin egen vin, der 100% av inntektene ville bli gitt til fem utvalgte veldedige organisasjoner som jobber mot koronaviruset.

– Mila og jeg lanserer karantenevin! 100% av overskuddet går til avlastingstiltak under Covid-19, skriver Kutcher på profilen sin.

På Instagram-TV ser man paret sitte sammen og fortelle om hvordan ideen ble til.

– På kveldene liker vi å ha virtuelle dates og virtuelle sammenkomster med venner, og en av de tingene vi liker å gjøre på disse virtuelle datene er å drikke, spise, dele et glass vin og prate sammen, forteller de i videoen.

Veldedig formål

Videre forteller Kutcher at de også har jobbet hardt med å hjelpe mange veldedige organisasjoner.

– Mila kom på den strålende ideen om å kombinere de to tingene, forteller Kutcher på Instagram.

Paret opplyser at de har funnet veldedige organisasjoner som har fokusert på å få personlig verneutstyr til landet, mate barn, hjelpe familier som har mistet jobben og bedrifter som er i nød.

Dermed skal 100% av overskuddet bli delt jevnt og gitt til de fire utvalgte veldedighetsorganisasjonene: «GiveDirectly», «Direct Relief», «Frontline Responders Fund» og «America's Food Fund».

Blank etikett

Paret har samarbeidet med Nocking Point Wines for å produsere «karantenevinen».

Vinen er en 100% Pinot Noir fra Willamette Valley, Oregon, USA, og hver flaske har en pris på 25 dollar, som tilsvarer omtrent 270 norske kroner.

Kunis skal ha vært ansvarlig for å lage flaskenes interaktive etikett. En nesten blank etikett, tilføyd tittelen «Skåler for», sammen med et felt hvor man skal fylle ut navnet til dem du ønsker å skåle for.

– Enten det er en venn som du deler kvelden med, eller noen som gjør noe flott, eller om du er alene fordi du er hjemme med de jævla barna dine, som du elsker så mye, spøker paret på videoen, og legger til:

–Skål for å komme gjennom dagen!

Takker for innsatsen

Kunis hadde æren av å gjøre den første skålen, og skrev «Deg!» på etiketten.

Paret har barna Wyatt Isabelle (5) og Dimitri Portwood (3) sammen.

Ashton delte nylig et bilde av barna som holder opp et skilt hvor de takker alle de viktige arbeiderne for alt de gjør i forbindelse med Covid-19.

– Til alle på frontlinjene. Legearbeidere, leveransefolk, ansatte i dagligvarebutikker, mennesker med vennlige hjerter og sjenerøs ånd, og en hver person som ikke har noe annet valg enn å gå på jobb akkurat nå. Sammen får vi til dette!, skriver Kutcher under bildet på Instagram.