Millioner ser de utrolige triksene til Kristoffer (18) – nå står sponsorene i kø

Kristoffer Larsen Hoen fra Nøtterøy har blitt en norsk golfsensasjon.

De imponerende golftriksene har eksplodert på sosiale medier, og totalt har over fem millioner mennesker sett videoene til 18-åringen.

Se noen av triksene i videovinduet øverst i artikkelen!

– Grunnen til at jeg har fått mye oppmerksomhet er jo fordi folk syns det er gøy å se på. Forrige uke delte «Colmplex» tre av videoene mine, og de har over 6 millioner følgere på instagram. Det er veldig stort. Da skjøt jo følgerantallet mitt i været, sier Larsen Hoen til TV 2 med et stort smil.

18-åringen gikk dermed fra snaut 5000 følger på instagramkontoen scratch_trickshots, til 6300 på en drøy uke.

Saken ble først omtalt av Tønsbergs Blad.

– Tenke seg til det som er mest umulig, og prøve å gjøre det mulig

Andre kjente profiler i sosiale medier som "SPORTbible" og "LADbible" har også delt noen av videoene hans.

– På Facebook spesielt. De delingene får jo ikke følgerantallet mitt på Instagram opp så mye via Facebook, men det er veldig kult å se at folk bryr seg. Jeg får flere tusen kommentarer, og over en million visninger. Det er jo veldig stilig.

– Hvor mange har sett triksingen dine til sammen nå?

– Til sammen er det beregnet at det er over fem millioner. Det er veldig kult, og det virker som om folk syns det er stilig. Men man være kreativ, og hele tiden ta det til et nytt nivå. Egentlig tenke seg til det som er mest umulig, og prøve å gjøre det mulig, sier han.

Men det var ingen selvfølge at det skulle bli en suksess. Golftalentet fra Nøtterøy var veldig usikker da han opprettet kontoen sommeren 2018, men fikk kjapt motivasjonen han trengte til å satse.

– Jeg var jo veldig nervøs i starten på om jeg skulle drive med dette her. Hadde 200 følgere ikke sant, men så kommer det ganske kjapt en melding fra han jeg er inspirert fra i USA. Garrett Clark. (@gm_golf) Han sa at jeg bare måtte fortsette, og at det kom til å bli veldig bra. Da hørte jeg på han, og det ser ut til å funke bra foreløpig, sier 18-åringen med et smil.

Får sponsoravtaler

Som flere kjente fjes i sosiale medier har Larsen Hoen også erfart at det er mulig å tjene litt på den store oppmerksomheten.