Nå kan du ta båtfører-prøven fra sofaen

NORGESFERIE: Båtkjøring er en viktig del av sommerferien for mange nordmenn. Foto: Vidar Ruud

Som et tilbud til båtfolket, tilbyr Sjøfartsdirektoratet at båtførerprøven kan tas fra egen stue de neste to månedene.