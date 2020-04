I e-posten, som ble sendt i januar, ber Tangen om et møte med Yngve Slyngstad. Formålet med møtet er hva jobben som sjef for oljefondet innebærer.

Mailen starter med at den nye oljefond-sjefen spør om han kan spørre Slyngstad om en liten tjeneste.

«Dine sko som leder av Nbim blir veldig vanskelig å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?», står det videre.

Til Dagens Næringsliv skriver Tangen i en e-post at han kontaktet en rekke personer i Norge som kunne gi nyttige innspill til hans forestående intervjuer. Han skriver at Slyngstad ikke besvarte e-posten som ble sendt i januar, og at de to ikke møttes.

Avisen har fått tilgang til en rekke utvekslinger mellom Tangen og Slyngstad i årene før den omtalte USA-turen.

Selve turen arrangert av Tangen fant sted i november 2019. Ifølge VG bestod turen av private jetfly fra Europa, tre netter på luksushotell med mat og drikke, i tillegg til to show av stjernene Sting og Gregory Porter. Alt var betalt av Nicolai Tangen.

Blant de deltakende på turen, var avtroppende leder av Oljefondet Yngve Slyngstad og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Slyngstad hevder turen ikke hadde noen betydning for ansettelsen av Tangen, og at han ikke vet hvem som foreslo den nye oljesjefen til stillingen.