Det bekrefter Elvestuen til TV 2. Elvestuen stod som andrekandidat i Oslo foran valget i 2017.

– Jeg ønsker igjen å stille til valg for Venstre. For Venstre handler det om å få to mandater i Oslo, som vi har klart de siste gangen, sier Venstre-nestlederen.

Nå kjemper han med blant andre kunnskapsminister Guri Melby og statssekretær Grunde Almeland om de to topplassene i Oslo.

– Spørsmålet er hvordan vi skal lage en liste som får til at vi blir to kandidater, sier Elvestuen.

Motivert

Elvestuen ble vraket av valgkomiteen da ga sin innstilling 5. mars.

– Jeg stiller meg til disposisjon, sier Elvestuen og understreker at han er motivert til å fortsette i ledelsen.

– Er det behov for kontinuitet i ledelsen når Skei Grande går av?



– Nå skal valgkomiteen få gjøre jobben sin.



Nye innspill

Nå jobber valgkomiteen med å lande en ny lederkabal.

– Vi har satt en frist 1. juni på nye innspill. Det er i hovedsak på ny lederkandidat og de følgende et eventuelt opprykk på listen vil få, sier valgkomitéleder Per A. Thorbjørnsen.

Han bekrefter at av de 27 navnene valgkomiteen innstilt til verv, er det bare Skei Grande som har trukket sitt kandidatur.

– Vi skal levere fra oss en innstilling senest fire uker før landsmøtet og tidligst seks uker før. Det ene navnet velter ikke hele lasset

Valgkomiteen møtes fysisk for første gang i starten av august.