Svært mange har hjemmekontor under koronapandemien, og datamaskiner og mobiltelefoner brukes og lades om hverandre.

Fagsjef og brannekspert Øystein Øren i Frende forsikring ber alle med hjemmekontor om å være oppmerksomme og å slå av alt utstyr før de legger seg.

Han sier hvis utstyr er misfarget eller går varmt, kan det være et sterkt signal om brannfare.

– Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater og ladere er blant de vanligste årsakene til boligbrann, sier han til TV 2.

Sjekkrunde før leggetid

Øren sier at mange setter datamaskinen sin i dvalemodus når de legger seg.

Dette kan være livsfarlig.

– Det er lett å bare lukke maskinen klokken 16, for så å ta en ekstra jobbtime på kveldstid, men husk at alt skal slås av før sengen kaller. Du vil ikke at det skal begynne å brenne når du sover, sier han.

Øren, som selv har hjemmekontor, forteller at forsikringsselskapet har hatt flere saker hvor datamaskiner har tatt fyr.

– Mange har nok merket hvor varm en laptop kan bli på fanget i sofaen for eksempel. Du vil ikke at noe slikt skjer om natten når du ikke har kontroll, sier han, og fortsetter:

– I tillegg til at de begynner å brenne, siver det også ut farlige gasser som kan gjøre at du besvimer og ikke kan gjøre noe med situasjonen.

Tar sjekkerunde

Øren sier at han hver kveld før han legger seg, tar en sjekkrunde i huset.

– Alle «tunge» ting skal være av – datamaskiner, oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel. Mobilen skal ikke lades. Ikke lad noe om natta, sier han.

Han forteller at han også er opptatt av at hele familien skal vite hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne.

Han råder familier med hjemmekontor og hjemmeskole om å gjennomføre brannøvelse.

– Nå som «alle» er hjemme, er dette en gylden mulighet til å gjennomføre brannøvelser. Alle må vite hva de skal gjøre hvis det blir brann i huset, sier han.

41 personer døde

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) melder at 29 menn og 12 kvinner, altså 41 personer, omkom i branner i 2019.

Det er det høyeste antallet siden 2014, da 54 personer døde i branner.

– Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines.