Norsk ungdom handler drapsvåpen på nett: – Det er skremmende

– Jeg undres stadig over hvor ukritiske folk er. Tabletter som skal gi deg større pupper, mindre dobbelthake og større penis er gjengangere. Folk kjøper det for overraskende mye penger, og tror på at det funker.

For at tollerne skal kunne beslaglegge legemidler, må de inneholde midler som står på dopinglisten eller narkotikalisten. Andre type legemidler er ikke tillatt å motta i post, og blir tilbakeholdt og senere destruert.

– Som regel har vi analysert disse produktene som lover vesentlig endring av kropp, og de fleste inneholder ingenting som kan underbygge dette. De fleste inneholder bare en form for vitaminer. Så disse sender vi bare til mottaker.

^ KNIVBESLAG: Voldsprodukter som er beslaglagt på Østlandsterminalen og Alnabruterminalen. Foto: Tolletaten

Tilgjengeligheten har utviklet seg

En gladnyhet i det hele er at flere av nettsidene som selger mye ulovlige varer ikke lenger sender til Norge.

– Noen nettsider har teksten «We do not longer ship to Norway». Dette tar tollerne i Norge som et tegn på at vi finner en vesentlig mengde fra disse avsenderne.

– Hva er det som har endret seg mest de siste ti årene?

– Internett har gjort alt tilgjengelig for alle, enten du bor nær grensen til Svinesund eller i Vadsø. Har du nett, kan du få tak alt – du behøver kun et betalingskort. Tilgjengeligheten og lettvintheten har utviklet seg mest. Kreativiteten har selvfølgelig alltid vært der, avslutter Teigen.

I TV 2s nye dokuserie følger vi tollerne på Norges grenseoverganger, og blir med på flere av 2019s store beslag.

Se «Toll» på TV 2 Sumo og TV 2 Zebra mandag til onsdag.