Alexandra Rapaport (48) har mistet sin 96 år gamle far, som ble offer for koronaviruset, det skriver Expressen.

Den svenske skuespilleren bekrefter ovenfor den svenske avisen at faren hennes er død, men vil ikke kommentere ytterligere.

– Jeg er så lei meg, og vil ikke si mer enn det, sier hun.

– Min store, vakre kjærlighet

Edmund Rapaport bodde på et aldershjem i Stockholm, der minst ti mennesker har dødd av koronaviruset. På Instagram skriver Alexandra Rapaport, som hadde en rolle i TV 2-dramaet Kielergata, om sin store sorg.

– Du er min identitet. Du er mitt dunkende hjerte. Du er mitt stolte jeg. Basen min og min trygghet. Min store vakre kjærlighet, den vakreste, vakreste mannen. Vår store eik har falt. Pappa. Verdens beste pappa, skriver Alexandra Rapaport på Instagram.

Jødisk flyktning

Edmund Rapaport kom som jødisk flyktning fra Polen til Sverige som 18-åring. Og store deler av hans slekt, og hans egen far ble drept av nazistene under krigen. I et intervju med P4 Extra fortalte hun mer om familien og farens skjebne.

– Jeg måtte hale det ut av ham, men på en måte er jeg glad jeg ble voksen før jeg fant ut for mye. Det var veldig vondt å vite alt det vonde han hadde vært igjennom. Jeg vokste opp veldig svensk, som alle vennene mine, men det er et sår i meg også, sa hun og forklarte at hun hadde et veldig nært forhold til faren i intervjuet.

Gåsmamman

Alexandra Rapaport hadde en av rollene i thrillerdrama-serien Kielergata her på TV 2, hvor hun spilte rollefiguren Nina. Hun har også gjort stor suksess i tv-serier som «Gåsmamman» og «Morden i Sandhamn». Hun er for tiden aktuell med den fjerde sesongen av «Gåsmamman».