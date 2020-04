Lørdag tok Rolf Ivar Olsen med seg sine tre barn til Mathisvannet utenfor Alta for å fiske.

Olsen og familien drar, i likhet med svært mange andre barnefamilier, ofte til dette vannet på lørdags- og søndagsturer.

Denne turen ble mer dramatisk enn det Olsen hadde sett for seg på forhånd.

Det var Altaposten som først omtalte saken.

– Vi hadde kost oss der forrige helg, og lørdag dro vi dit igjen. Vi isfisket på vannet, og sønnen min Patrick ville gå litt lenger ut, forteller Olsen til TV 2.

«Pappa, hjelp!»

Han sier at tiåringen bare hadde kommet halvveis da han ropte at isen gynget.

– Jeg tenkte ikke så mye over det, for det er en del overvann. Ingenting tydet på at det skulle være råk på vannet, men så plutselig hørte jeg et skrik og noen som ropte «pappa, hjelp!», forteller Olsen.

Klamret seg fast

Patrick Olsen gikk rett gjennom isen, og klamret seg fast med bare hendene.

Rolf Ivar Olsen fikk dratt gutten opp og tatt ham med seg inn i bilen.

SELFIE: Rolf Ivar Olsen tar et bilde av seg selv og døtrene Emelinn (t.v) og Adelen på Mathisvannet. Foto: Rolf Ivar Olsen

– Det var en skummel opplevelse, men det var heldigvis vindstille og plussgrader på lørdag, så han ble ikke alvorlig nedkjølt, sier han.

Advarer andre familier

Olsen vil nå advare andre.

– Dette er et veldig populært område for familier, men en må passe seg på isen, sier han.

Kåfjord Jeger- og Fiskerforening har tidligere gått ut på Facebook og advart mot farlig is på Mathisvannet.

Han sier til Finnmark Dagblad at han ikke hadde fått med seg advarselen.

– Det er ikke alt man får med seg, sier han, og legger til at han håper flere får med seg budskapet nå.