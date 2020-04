Da Mark Hughes ble ansatt i hardtsatsende Manchester City i 2008, fikk Morten Gamst Pedersen samtidig ny manager i Blackburn.

Inn på Ewood Park kom Paul Ince etter å ha gjort en god jobb for MK Dons i League Two, men der var også oppturen over for den tidligere midtbanekrigeren, som ble fjernet etter kun tre seirer på 17 ligakamper.

– Det var interessant, sier Gamst Pedersen lattermildt i TV 2s Premier League-podkast.

– Jeg hadde spilt med Tromsø mot Wolverhampton, der han spilte, rett før jeg dro til Blackburn, så han husket meg igjen. Det var egentlig en kjempefin start med ham, sier den nåværende Alta-spilleren,

Det var kanskje ikke så rart at Ince husket Gamsten, som scoret begge Tromsøs mål i 2-3-tapet i en treningskamp i juli 2004.

Ute av laget etter ærlig tilbakemelding

Da Ince fikk sparken i Blackburn, lå laget nest sist i Premier League.

– Jeg tror han kom litt for tidlig inn i Premier League. Det lyktes ikke helt, sier Gamst Pedersen, som også peker på støtteapparatet Ince hadde med seg.

– Karl Robinson var veldig flink. Archie Knox var med, men han var en dinosaur i denne verden. Det var en artig fyr med kjempebra historikk, men en dinosaur etter det vi hadde hatt, mener Morten Gamst Pedersen.

38-åringen minnes også at han ble straffet for å være ærlig.

– Han spurte meg om hva jeg syntes og ba meg være ærlig, og jeg sa at det var bra. Så sa han at jeg måtte være helt ærlig. Da sa jeg akkurat hva jeg mente, og så satt jeg på tribunen noen kamper etterpå, sier han muntert.

Overtid i rød sone dagen før kamp

Selv om det ikke ble en stor managerkarriere for Paul Ince, som sist ledet Blackpool i 2014, har han en imponerende fortid som spiller i klubber som Manchester United, Inter og Liverpool.

– Han kunne hive seg med på trening. Han ble veldig overivrig og passe gal. Han sparket ned folk, og han plantet albuen i ansiktet mitt da vi spilte. Dagen før kamp hadde vi alltid småbanespill, og vi stoppet aldri før han hadde vunnet eller fått uavgjort. Så det endte med 30-40 minutter ekstra trening dagen før kampen. Han så rødt og klarte ikke å stoppe, forteller Gamsten.

– Du vil ikke ha 25 minutter i rød sone fredag med kamp lørdag, men du har instinktet selv. Du vil ikke tape og la ham vinne. Han og familien var egentlig utrolig hyggelige. Som fotballspiller var han enorm. Han var en fantastisk spiller, men jeg tror ikke manageryrket passet ham helt, sier midtbaneveteranen, som ble frigitt av Tromsø ved nyttår.

Ince ble erstattet med Sam Allardyce, som viste seg å være en bedre klaff.

– Sam er faktisk undervurdert på mye av det han gjør. Han har en enorm personlighet. En av de morsomste tidene jeg spilte fotball var under Sam. Det meldes klokkeklart på treningsfeltet, for å si det sånn, sier han.