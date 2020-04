Sverige er det landet i Norden med flest smittede, og flest døde som følge av koronaviruset.

Norge, Danmark og Finland har valgt strengere restriksjoner enn Sverige, noe som har resultert i synkende dødstall og færre innlagte pasienter på intensivavdelingene.

Dette har skapt store diskusjoner i Sverige og flere forskere gikk i forrige uke hardt ut mot regjeringen og Folkhälsomyndighetens tiltak.

Da TV 2 mandag snakket med Norges landslagssjef Lars Lagerbäck var han klar på at han stiller seg bak valgene som er tatt.

– Det er selvfølgelig vanskelig å svare på. Men slik jeg oppfatter det, så er jeg imponert over ekspertene og de som kan dette best. Politikerne har vært flinke. De er ærlige og snakker åpent om det. De er klare på hvorfor de har valgt disse tiltakene, det er det jeg tenker, sier landslagssjefen til TV 2.

Lagerbäck har satt seg selv i karantene, ettersom han er 71 år gammel og befinner seg da i risikogruppen.

– Jeg treffer ikke andre folk. Men det at de klarer å holde samfunnet sånn noenlunde oppe føles bra. Jeg stiller meg 100 prosent bak det myndighetene våre har gjort i Sverige.

Svenskene trener som normalt

Selv befinner han seg utenfor storbyen og kan ta seg en tur uten å møte på andre mennesker.

– Jeg er ute så mye jeg kan. Jeg befinner meg ikke i Stockholm, for å si det slik, sier han.

I norske klubber har det vært permitteringer og små treningsgrupper. I Sverige har man stort sett trent som normalt, noe Alexander Søderlund bekreftet i forrige uke.

– Vi trener som normalt og dagene er ok. Det er ikke som hjemme i Norge. Dette er noe myndighetene har bestemt, så da må vi jo bare følge det. men det er jo litt rart at kompisene mine i Norge ikke får trene sammen, mens vi gjør det, sa Häcken-spiller Søderlund til NTB.

Häcken har trent som vanlig i hele koronaperioden, men Søderlund har tatt noen forholdsregler i hverdagen.

– Vi er ikke mye unødvendig på butikk og slike ting. Så det blir den nære familien. Andre holder vi oss mest unna. På trening blir det jo at man ikke kan unngå å gå i dueller og slikt, sier Søderlund.

– Man får et viktig perspektiv

Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen sitter begge på hjemmekontor og har gått med på 20 % lønnskutt, men de håper likevel man kan ta med seg noe positivt fra korona-perioden.

– Jeg håper at dette kanskje kan mane til litt ettertanke. Jeg tror det er bra med litt ettertanke rundt hvordan man reagerer på ting. Er vi kloke her nå, så blir vi kanskje bedre rustet for fremtiden, sier landslagssjefen.

Han får støtte fra assistenten.

– Man kan ikke ta ting for gitt. Min generasjon og spillerne har nok aldri møtt større motgang i livet enn at alt er stengt ned. Det gir iallfall en mulighet til å tenke etter over hva man driver med.

– Dette har vært en fin påminnelse om at man ikke skal ta ting for gitt. Det norske folk har gjort en ordentlig innsats. Nå ser man alle de som ikke til vanlig får like store overskrifter som fotballspillere. Helsearbeidere, de som jobber i butikker og gårdsarbeidere. man får et viktig perspektiv om hva som holder samfunnet i gang, sier Perry.