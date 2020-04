Tsjekkia-proff Andreas (24) har ikke sett familien eller kjæresten på månedsvis. Ny beskjed gjør ham ekstra bekymret

– Jeg har en svenske på laget (David Moberg Karlsson) og merker jo at Sverige har et mer avslappet forhold til det hele. Vilde spiller jo i Gøteborg og de trener som vanlig. Gymmen er åpen og ting er som normalt der. Jeg synes jo det er litt rart at Sverige gjør som de gjør, mens resten av verden stenger ned. Men jeg er ingen ekspert på dette, bare sånn at det er sagt, sier Vindheim.

Tidligere Arsenal-stjerne tok kontakt for å signere ham

Etter fire og et halvt år i den svenske storklubben Malmö valgte Vindheim å dra til Sparta Praha da de viste interesse tidlig i 2019.

– Jeg fikk vite tidlig at det var flere klubber som var interesserte i meg. Sparta var den klubben som viste mest interesse og i mai kom de med et bud. Etter å ha sett byen tenkte jeg at det var et fint sted og en fin mulighet for meg.

LOKAL GUTT: Andreas Vindheim kom sammen med Bård Finne og Kasper Skaanes fra den lokale klubben Nymark til Brann. Alle tre fikk sitt gjennombrudd i Brann og spiller nå for andre klubber. Foto: Snæland, Alf Vidar

Det var ikke hvem som helst som jobbet for å få 24-åringen til Tsjekkia. Den tidligere Arsenal-stjernen Tomáš Rosický er sportssjef i Sparta Praha og var den som jobbet hardest for å få Vindheim signert.

– Man blir uten tvil smigret når det er han som jobber for å få deg til klubben. Det betyr mye når han tar kontakt.

Starten i Sparta kunne gått bedre, allerede etter dag to skadet Vindheim seg. Skaden holdt ham utenfor kamper helt frem til september.

– Etter vinterpausen har jeg egentlig spilt det meste av kamper frem til koronaviruset satte en stopper for oss.

Han var blant annet i startoppstillingen i lokalderbyet mot Slavia Praha.

– Jeg har spilt mange store kamper for Malmö, men jeg har aldri opplevd et derby som betyr så mye som i Praha.

Slavia Praha har de siste årene tatt store steg, mens Sparta har slitt med å følge etter. Noe Vindheim tror svir for supporterne.

– Jeg føler det svir og jeg tror det svir for klubben. Slavia fikk kinesiske eiere og plutselig mye penger. Men vi kan ikke legge skjul på at de har levert i Europa, det må vi nesten gi dem. Men nå føler jeg at laget vårt er på riktig vei, sier 24-åringen.