Blant objektene som ble solgt av Skanfil Auksjoner, var et Donald Duck-blad fra 1948. Det ble solgt for hele 110.725 kroner.

Det er nesten rekord. Rekorden for et norsk Donald Duck-blad ble satt i 2014, da et eksemplar gikk for 122.500 kroner, inkludert salær.

Rundt 6000 objekter gikk under hammeren, eller under datamusen, i auksjonen som foregikk heldigitalt i helgen som følge av koronakrisen.

Dette Donald Duck-bladet er fra 1948 og ble i helgen solgt for litt over 110.000 kroner. Foto: Skanfil Auksjoner

Et annet historisk objekt som ble solgt, var en radiosender som har tilhørt etterretningsmannen Alf Martens Meyer. Den gikk for 97.850 kroner.

Auksjonshuset omsatte i helgen for 12 millioner kroner.

– Vi var avventende og spente på hvordan auksjonen ville bli, men det tok helt av. Det er den beste auksjonen i salgsprosent og antall budgivere. Vi opplever samlermarkedet som veldig godt for tiden, sier markedsansvarlig Joachim Aursland i Skanfil Auksjoner til TV 2.

Cirka 2800 personer avga bud på objektene som ble solgt.

– Folk sitter hjemme og kjeder seg og tar kanskje frem frimerke- eller myntsamlingen sin, ser på den og kjøper nytt. Det er også mange som rydder og selger ting hos oss også, sier Aursland.