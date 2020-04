Etter flere dagers forhandlinger har Mathias Emilio Pettersen signert en treårskontrakt med NHL-klubben Calgary Flames.

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

20-åringen fra Manglerud blir dermed Norges niende NHL-spiller gjennom tidene, og er sammen med Mats Zuccarello de eneste nåværende nordmennene i verdens beste hockeyliga.

Andreas Martinsen dro tilbake til europeisk hockey og sveitsiske EV Zug i vinter.

Flames sikret seg førsteretten til å signere Pettersen frem til 2022, etter at han ble såkalt draftet av klubben i 2018.

Etter draften har han vært på to positive treningsopphold med den kanadiske storklubben, og høstet mye skryt. Flere eksperter har spådd at unggutten, som sammenlignes med Zuccarello, blir Norges neste NHL-eksport. Blant andre TV 2s Bjørn Erevik. Nå har ekspertene fått rett.

De siste to sesongene har Pettersen spilt i college-ligaen NCAA, for University of Denver. Med 13 scoringer og 22 målgivende toppet han klubbens poengstatistikk før sesongen ble avbrutt på grunn av coronaviruset.

20-åringen, som flyttet til USA allerede som 13-åring for å satse på ishockey, ble værende i USA etter sesongen. Han hadde begynt å innfinne seg med tanken om en ny sesong i college-ligaen da Flames plutselig tok kontakt på ny.

Norske NHL-spillere: