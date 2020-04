Det skriver NRK.

Politiet rykket ut tidlig lørdag morgen etter å ha mottatt melding om at dyrene hadde blitt kastet ut fra en balkong i bygget.

– Da politiet ankom stedet fant de en død hund, en skadet katt og noen klær på bakken, sier vakthavende jurist Torgeir Kvitsvik til NRK.

Politiet antar at dyrene ble kastet ut fra en balkong og at hunden døde av fallet. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for grov vold mot dyr. Han var kraftig beruset da han ble pågrepet.

Den siktede mannen har ifølge politiet ikke erkjent straffskyld i saken.