Det er særlig Østlandet som kan glede seg over sommertemperaturer denne uken.

Der er det ventet hele 20 grader enkelte steder.

– Det blir et snev av sommer til og med torsdag, sier meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo til TV 2.

Også fra Trondheimsfjorden og sørover på Vestlandet kan man glede seg over høytrykket som ligger over Sør-Norge. I indre områder er det ventet rundt 15 grader.

– Det er imidlertid fare for at det dukker opp en del tåke i kystområdene på Vestlandet og i Trøndelag de neste dagene. Tåken vil bli liggende utover dagen, og der vil det bli lavere temperaturer, ned mot ti grader, sier meteorolog Roar Inge Hansen.

Skår i gleden

Nord-Norge må derimot vente enda litt til på våren.

– Det er kaldt, fare for tåke lengst i nord og forskjellig grums, blant annet skyer, regn og yr, sier Hansen.

Høytrykket som ligger over Sør-Norge nå vil bre seg nordover, men det finnes skår i gleden. Pålandsvinden fører til at det ikke vil bli så mye lettere vær. I tillegg vil det komme et nytt lavtrykk.

Nordlendingene kan imidlertid glede seg over å kunne se sola i perioder de neste dagene. Sjansene er størst i Troms og Finnmark.

– Det er sprekker i skydekket i Nord-Norge, så det er ikke helsvart, men det er ikke høye temperaturer, sier meteorolog Hansen.

I Bodø og Tromsø for eksempel er temperaturene ventet å ligge på rundt fem grader.

Det blir knallfint vær i Sogndal også denne uken, her fra slutten Sogndal i slutten av mars. Foto: Monika Sødal / Storms fotokonkurranse

Temperaturen faller

Det varme været som er meldt i Sør-Norge denne uken, ser ut til å vare fram til fredag.

– Mye tyder på at det vil komme kaldere luft fra nord. Det blir ikke en voldsom væromlegging, men det blir kjøligere, sier meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo.

Til helgen er det ventet temperaturer ned mot ti grader igjen flere steder, lengst nord i Trøndelag kan temperaturen bli ned mot fem grader.