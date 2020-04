Slik snakker du med barna om den nye barnehagehverdagen

Etter fem uker med koronastengte dører, fikk barnehagebarna mandag vende tilbake til barnehagen – riktignok med litt andre regler enn tidligere.

Hvordan snakker man med barna om en annerledes barnehagehverdag – hva skremmer dem, og hva bagatelliserer koronasituasjonen?

– Det er viktig er å vise trygghet, samt formidle at «dette går fint». Dette viser du rett og slett med din egen ro, forteller psykolog og familieterapeut, Hedvig Montgomery.

Ikke overdriv

Montgomery forteller at både barn og foreldre er svært tilpasningsdyktige, og at man raskt vil venne seg til de nye rutinene.

– At det etter fem uker virker helt utrolig stort å begynne i barnehagen, sier litt om hvor utrolig tilpasningsdyktige vi er, forteller hun.

Likevel oppfordrer hun foreldre til å velge sine ord, og ikke snakke mer enn nødvendig om «den nye hverdagen».

– Derfor er det smart å være litt forsiktig i ordbruken, siden barn kan ta ting fryktelig bokstavelig, forklarer Montgomery.

Hun forteller at noen barn blir veldig lett bekymret, og at man kanskje må tenke litt motsatt av hva som virker naturlig.

– Har du et barn som vasker hendene konstant, så må du faktisk jobbe med det motsatte. Man kan si at, det behøver du ikke, eller, vi gjør det når det er fornuftig. Så kommer barnet til å få denne erfaringen om en uke eller to, og tenkte at, ja, dette går faktisk helt fint, forteller Montgomery.

Lærer bedre i situasjonen

Montgomery forklarer at barn lærer bedre av en situasjon, enn å snakke om hva som skal skje.

– Jeg tror det er en fordel å snakke litt mindre om det. Det er et «show me, don't tell me»-område, forteller hun.

Videre oppfordrer hun foreldre til å stole på de ansatte i barnehagene.

– Det er de voksne i barnehagen som skal forklare hva som skal skje, og vise dem det. Barn lærer mye bedre i situasjon enn når man kun snakker om det, sier hun.

Hun understreker at barna vil ha lekekamerater som tidligere, men at målet er å redusere antallet barn som er sammen.

Hedvig Montgomery mener man må stole på de ansatte i barnehagene. Foto: Tom Rune Orset

– Det er ikke sosial isolering. Barna i barnehagen er ikke smittebærere, men friske, forteller Montgomery.

En overgang

Det er ikke bare barn som kan kjenne på vanskeligheten med den nye hverdagen, og Montgomery oppfordrer foreldre til å kjenne etter hva man selv føler om situasjonen.

– Kjenner du at det er litt hardt å tenke på det, er det lurt å snakke med en annen voksen, og ikke med barna dine, sier hun.