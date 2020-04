Minst 16 personer er drept, men eksakte dødstall og motivet til gjerningsmannen er fremdeles uklart.

Det kan likevel se ut som at hendelsen var planlagt ettersom gjerningsmannen, som jobbet som tanntekniker, var utkledd som politi.

Han kjørte også deler av veien i en bil som var lik de lokale politibilene.

– At han hadde en politiuniform og en politibil tyder på at dette ikke var en tilfeldig hendelse, sa assisterende politikommisjonær, Lee Bergman, på pressekonferansen søndag kveld.

De har også bekreftet at gjerningsmannen er død.

Det eneste offeret som så langt er navngitt er politibetjent Heidi Stevenson i det canadiske ridende politiet (RCMP), opplyser politiet på Twitter.

– I dag er en ødeleggende dag for Nova Scotia, og den vil forbli etsende i hodene på mange i årene fremover, skriver politiet i sitt innlegg.

Statement from Nova Scotia RCMP Commanding Officer, Assistant Commissioner Lee Bergerman https://t.co/mV9IcRqe2B pic.twitter.com/yRaL8F8EdS — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

Til AP sier talsperson Daniel Brien for det canadiske RCMP at de ikke kan utelukke at dødstallet vil fortsette å stige i det som allerede er en av de verste skyteepisodene i Canadas historie.

Halvt døgns jakt

Politiet fikk de første meldingene om skyting i småbyen Portapique omtrent tolv timer før gjerningsmannen ble pågrepet.

Klokken 23.20 norsk tid bekreftet politiet at flere enn ti personer var drept i skytedramaet, men tallet ble senere oppjustert til 16, bekrefter en talsmann for politiet til AP.

Innbyggerne i området ble bedt om å gå ned i kjellerne sine og låse dører.

Angrepet er det verste av denne typen i landets historie. Flere av de døde ble funnet i og utenfor et hjem i den lille byen Portapique, men det ble også funnet døde flere andre steder.

JAKT: Politiet jaktet på 51-åringen i et halvt døgn, før han ble pågrepet på en bensinstasjon. Foto: Reuters/John Morris

Gjerningsmannen kjørte rundt i en politibil, men ifølge de siste meldingene fra politiet byttet han til en sølvfarget Chevrolet etter hvert.

51-åringen ble pågrepet ved en bensinstasjon. Politiet opplyste på Twitter før han ble pågrepet at mannen ikke er ansatt hos dem.