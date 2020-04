– Jeg har sagt mange ganger til UEFA at jeg som har vært rundt landslag i mange år, har følt at tiden hvor landslaget er samlet er blitt minsket. De beste spillerne som spiller i de største ligaene blir belastet altfor hardt.

Det sier landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2. Han frykter at belastningen vil bli for stor på landslagsspillerne når seriespill og turneringer flyttes tett opp mot neste sesong.

Han er også redd for at det tette kampprogrammet vil påvirke landslagets oppladning til den viktige kvalikkampen mot Serbia.

– Dersom man ser på våre sjanser til å forberede oss optimalt, så kan det bli vanskelig. Utifra de ideene som har vært med flytting av kamper, så vil det nok bli enda mindre muligheter. Det vil stille store krav til hvordan vi forbereder oss og legger opp mot kampen. Det kommer til å bli en stor belastning på spillerne og jeg håper man innser at man ikke kan fylle kalenderen helt opp, sier han.

– Tenker du at man burde avslutte sesongene, eller spille dem ferdig?

– Jeg er definitivt for at man skal prøve å fullføre alt. Men man må se på om det er realistisk og i det hele tatt mulig. Dersom det er mulig, så får man heller kanskje bare akseptere at det blir hard belastning, sier Lagerbäck.

Han får full støtte fra assistenten Per Joar Hansen.

– Jeg er helt enig i det Lars sier. Skulle man komme i gang, så får man gjøre det beste ut av det. Vi vet at det er en stor kabal som skal legges, det blir spennende å se hva man lander på, sier Perry.

Forventer å få kampdato i løpet av kort tid

Da flere ligaer begynte å utsette kamper, så det fort mørkt ut for Norges kvalikkamp mot Serbia.

Kampen var planlagt 26. mars og med seier ville Norge kun vært en kamp unna EM.

Så kom den første beskjeden 10. mars om at kampen ville bli spilt for tomme tribuner, men det gikk ikke lang tid før UEFA bestemte seg for å utsette kampen.

Etter at EM ble utsatt til 2021, fikk man god tid og kampen er utsatt på ubestemt tid.

Nå bekrefter Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen overfor TV 2 at de har fått indikasjoner fra UEFA om at en dato kan bli fastslått i løpet av slutten av april, eller i mai.

– Det siste vi har fått beskjed om er at vi skal gjøre oss klare til å spille i september, oktober eller november. Men det blir nok flere møter før man lander på en dato, sier Perry.

Lagerbäck forteller det har vært stor møtevirksomhet mellom landene og UEFA.

– Det er meningen at det skal være et møte denne uken. Der skal alle landene snakke, og jeg tror vi nærmer oss noe, sier landslagssjefen.