Her blir Daniel (3) levert i barnehagen

Før påske besluttet regjeringen at barnehager og skoler fra 1.-4. trinn skulle åpne igjen mellom 20. april og 27. april.

Dette er starten på en gradvis gjenåpning av samfunnet etter at regjeringen innførte de strengeste tiltakene for befolkningen noen gang i fredstid.

Dette betyr at det allerede mandag er mange små som leveres på barnehager og i skolen.

En av dem er Daniel (3), sønnen til God Morgen Norge-reporter Sonja Ystaas.

Han har vært hjemme med mamma, pappa og storesøster i en måned.

– Gleder du deg til å gå i barnehagen?

– Ja, sier han.

– Tilbake til hverdagen

Og de fikk med seg storfint besøk i barnehagen, nemlig statsminister Erna Solberg.

– Dette er en gradvis åpning, og vi skal nå begynne å ta hverdagen tilbake. Vi håper jo at vi når vi gjør denne gradvise åpningen fortsatt vil ha kontroll på smitten, sier Solberg.

Hun sier det er flere grunner til at det er viktig de minste barna kommer seg først tilbake til hverdagen.

– Det er viktig å åpne opp for de minste fordi vi vet at de minste er de som blir minst syke. På skolene må det gjøres flere tilpasninger enn i barnhagene. Samtidig er det viktig for barnas utvikling å være med andre barn, og å få det pedagogiske opplegget de får i barnehagen, sier Solberg.

Hun sier det blir viktig å klare å holde avstand også for barna, og at det derfor er viktig at smitteveilederen for barnehager og skoler blir fulgt.

Holder avstand

Mandag morgen er Michael Christensen i Espira Thorshovdalen barnehage klar til å ta imot Daniel (3) og hans lekekamerater.

– Vi forsøker å holde litt avstand til de voksne, men vi kommer til å ha kontakt med barna, sier han, og tar imot Daniel fra mamma Sonja.

En annen som er i barnhagen for å levere barn, er Maria Hole. Hun skal levere 2 år gamle Johan.

– Det føles veldig godt å kunne levere ham i barnehagen. Det har vært krevende og kaotisk, men også mange fine stunder. Vi er helt trygge på at personalet her tar godt vare på Johan, slik de alltid gjør, sier hun.

Leder i barnehagen, Kathy Dayvary Larsen, sier de har jobbet intenst siden de fikk den nye smitteveileren for barnehager.

– Vi fikk denne onsdag kveld, og har gjort oss godt kjent med hva veileren inneholder. Vi har fjernet veldig mye leker og delt dem opp i mange grupper, slik at de kan brukes av mindre grupper barn. Vi har også fjernet tekstiler som ikke kan vaskes på 60 grader, sier hun.