Derfor står den serbiske tennisstjernen overfor for et dilemma hvis man innfører at det blir påkrevd at tennisspillerne framover må vaksineres mot korona for å kunne delta i turneringer.

Det fortalte verdensener i en video på Facebook sammen med andre serbiske idrettsutøvere søndag kveld.

– Personlig er jeg imot vaksinering, og jeg vil ikke at noen skal bli vaksinert for å kunne reise, sier han. Hva skjer hvis dette blir obligatorisk? Da blir jeg nødt til å ta en avgjørelse. Jeg har mine tanker om saken og om disse vil endre seg framover, vet jeg ikke, sa han.

I forrige måned mente den franske tennisspilleren Amelie Mauresmo at sesongen 2020 må avlyses helt, og at man ikke må gjenoppta turneringene før det finnes en vaksine.

– Ingen vaksine, ingen tennis, skrev hun på Twitter.

Medisinske eksperter har sagt at en mulig vaksine mot koronaviruset ikke vil være klar før neste år. Derfor er det sådd tvil om at man kan spille ferdig årets sesong.

Wimbledon-turneringen av avlyst for første gang siden annen verdenskrig, mens Roland Garros-turneringen som skulle gått i midten av mai er flyttet til midten av september.

(©NTB)