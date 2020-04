Gir grønt lys til fritidsaktiviteter

Men rådene om små, faste grupper, holde avstand og ikke dele på utstyr vil gå igjen. Idrettens regler om å ikke bruke garderober vil være relevant for teatergrupper, påpeker Borud.

Loppetap i milliardklassen

Selv om korpsene kan glede seg til å spille sammen igjen på nasjonaldagen, er Borgundvaag bekymret. For koronatiltakene har ført til at loppemarked, konserter og andre arrangementer som gir viktige inntekter, er avlyst. Disse tapene kan man ikke søke om dekning for gjennom statens krisepakke for kulturlivet. Dermed mangler millioner av kroner som skulle brukes til å lønne instruktører og pedagoger.

Til sammen anslår de at frivillige lag og foreninger som driver med musikk, vil tape så mye som en milliard kroner fram til utgangen av august.

– Raja har sagt at han skal komme med mer dersom det er behov, og det forventer vi at han gjør, sier Borgundvaag.

Heller ikke LNU er fornøyd med ordningene for å erstatte frivillighetens tapte inntekter fra arrangementer. Regjeringen har nemlig bestemt at arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, ikke har rett til å søke. Dermed faller de fleste av LNUs medlemsorganisasjoner utenfor, ifølge landsrådet.

(©NTB)