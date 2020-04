Det er Reuters som melder om verdensrekorden for en rockelåtskisse, håndskrevet utkast, prisen er altså 22 millioner amerikanske dollar.

Det er Gary Zimet, eier av Moments in Time i Los Angeles som selger autografer og den slags, som søndag opplyser at han er i besittelse av et ark revet fra en notatblokk. Håndskrevet, med litt endringer og skriblerier, skal dette være det originale utkastet til «The Times They Are A-Changin’» og ha vært eid av Dylans nåværende manager, Jeff Rosen, men blir nå solgt av en anonym samler.

– Dette er ikke en auksjon. Det er et privat salg. Førstemann til mølla, sier Zimet til Reuters.

Da Dylans håndskrevne tekst til «Like a Rolling Stone» gikk under hammeren på Sotheby’s i New York i 2014, oppnådde låtskissen 2 millioner dollar, som var 12,2 millioner kroner i henhold til datidens valutakurs. Uansett var det rekord for håndskrevet rocketekst den gangen, langt over forrige rekord, som da var fra 2010. Det var «A Day in the Life» – nedtegnet av John Lennon – og solgt for rundt 7 millioner kroner.