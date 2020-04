Trump brukte deler av søndagens pressebrifing i Det hvite hus til høytlesing av en avisartikkel som roset presidentens innsats under koronaepidemien. Høytlesningen ble fulgt opp av et videoklipp med enda mer Trump-skryt.

Det fikk CNN-reporter Jeremy Diamond til å reagere, som satte spørsmål ved hvorfor Trump brukte korona-brifingen til å berømme seg selv.

Presidenten var ikke fornøyd med kritikken og svarte at han «står opp for kvinner og menn som har gjort en så fantastisk jobb».

– Ingenting handler om meg, tilføyde han og fulgte videre utover brifingen opp med å kalle CNN «patetisk» og «fake news».

Nærmer seg enighet om krisepakke

Det hvite hus og Kongressen er svært nære å bli enige om en ny omfattende krisepakke pålydende 450 milliarder dollar, opplyste USAs finansminister under pressekonferansen.

Det bekreftes av president Donald Trump som under søndagens pressebrifing sa at krisepakken kan være klar mandag. Finansministeren uttalte tidligere på dagen at partene kan komme til enighet allerede i løpet av søndag.

Krisepakken på opp mot 450 milliarder dollar, tilsvarende over 4.600 milliarder kroner, skal brukes til et låneprogram for småbedrifter, til å finansiere sykehus og til økt virustesting.

Finansminister Steven Mnuchin sier han håper krisepakken kan bli vedtatt av Kongressen neste uke.

