Trump forsvarer demonstrasjoner: – De elsker landet vårt og vil tilbake på jobb

Presidenten fikk flere spørsmål om uroen på sin daglige pressebrif natt til mandag.

– De har brakkesyke. De vil tilbake. De vil ha livene sine tilbake. Livet deres ble tatt vekk fra dem, sa presidenten.

– Og de har lært noe av dette. De har lært å gjøre ting annerledes enn tidligere, og det vil de forhåpentligvis fortsette med til viruset er over.

Trump håper ting blir som normalt når krisen er over.

– Når viruset er over håper jeg vi vil sitte ved siden av hverandre på basket-, fotball- og ishockeykamper. Det kommer til å være 100.000 på The Masters (golf, red.anm), ikke 25.

Han mener demonstrasjonene viser at amerikanere bryr seg om landet.

– Jeg har aldri sett så mange amerikanske flagg på en politisk rally som jeg har sett på disse demonstrasjonene. Disse menneskene elsker landet sitt og vil tilbake på jobb, sa Trump.

– Glad for at de praktiserer sosial distansiering

Trump sa under pressebrifen at han har en liste på syv guvernører han mener har gått for langt med koronatiltakene, uten å nevne navn. Videre kritiserte han nok en gang Virginia-guvernør Ralph Northam som har iverksatt tiltak for å begrense våpensalget i delstaten.

– Han leker med grunnloven. Folk kjøper mer våpen på grunn av denne krisen, og det han gjorde var totalt upassende, sier Trump.

Presidenten fikk også spørsmål om hvilket råd han ville gi demonstrantene.

– Du har lov til å protestere. Noen guvernører har gått for langt, sa presidenten, før han sa at han hadde sett bilder av demonstrasjonene og at han var glad for at alle praktiserte sosial distansering, noe som ifølge The Guardian overhodet ikke stemmer.

Demonstrasjoner flere steder i landet

Bilder fra demonstrasjoner rundt om i landet viser at slett ikke alle overholder reglene om avstand. Demonstrasjonene har blusset opp etter at Trump fredag tvitret meldinger som vakte oppsikt.

– FRIGJØR MINNESOTA!

– FRIGJØR MICHIGAN!

– FRIGJØR VIRGINIA, og redd det 2. grunnlovstillegget deres. Det er under angrep, skrev presidenten på Twitter.

I alle de nevnte statene var det forrige uke demonstrasjoner mot at de demokratiske guvernørene hadde beordret folk å holde seg hjemme. Washington-guvernør Jay Inslee beskyldte Trump for å mane til opprør.

Få fremmøtte

Koronatiltakene rundt om i USA har ført til at mange amerikanere har mistet jobbene sine, og mange frykter nå at deres bedrift vil gå under. Likevel viser en nylig undersøkelse at de som tar til gatene tilhører et mindretall, skriver The Guardian.