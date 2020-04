Forrige uke kom nyheten om at Tour de France- starten flyttes til 29. august med målgang i Paris den 20. september. Deretter venter en uke med ulike VM ritt fra samme dag Tour de France går i mål.

Planen er deretter å arrangere Italia rundt og så presse inn Spania rundt før vinteren inntar Europa. På toppen av etapperittene er det et uttrykt ønske å gjennomføre en- dags klassikere som Milano- San Remo, Flandern rundt, Paris- Roubaix, Liege- Bastogne-Liege, Lombardiet rundt med mer.

Lykke til…

Selvfølgelig er det en fare for at smittesituasjonen gjør det uaktuelt å arrangere sykkelritt. Er smittesituasjonen under kontroll og det faktisk blir sykkelritt, går sykkelfeltet en svært intens høst i møte.

Målsettingen om å ta igjen det tapte med en utvidet høstsesong møtes med mye begeistring blant sykkelfans. Men hvor realistisk er det egentlig, og er det riktig at arrangørene står på opprinnelig planer og tradisjoner i ekstremtiden nå opplever?

Tour de France står foreløpig på sitt med opprinnelig etappeoppsett på tre uker.

Lillebroren Italia rundt har som vanlig mindreverdighetskomplekser overfor den franske storebroren og de to er allerede i gang med krangling om det krevende datopuslespillet som må til for at begge kan arrangere sine tre uker. Stemningen mellom de to arrangørene fremstår som en hanekamp. Den italienske rittarrangøren risikerer å tape ansikt om ikke de viser samme ambisjon om gjennomføring av en fullskala etapperitt som i Frankrike.

For Spania rundt er det allerede planer om endring. Vuelta-starten i Utrecht i Nederland blir sannsynligvis flyttet til 2022 og det spanske treukers rittet kutter derfor de tre første tre etappene og rittet til 16 dager. Fornuftig, men når Vueltaen først er gang kan bør det fjernes ytterligere to etapper slik at rittet gjennomføres over to uker. Med det kan de sette et eksempel som Giroen og Touren bør følge. Fordi det er tid for samarbeid, løsninger og vise evne til modernisering. 2020 blir kriseåret med rom- og behov for unntak fra tradisjoner. Vi er i en tid hvor alle gode krefter må jobbe sammen, og unngå trangsynte arrangører som fremmer seg og sitt på bekostning av andre. Arrangørene av de tre store etappene bør derfor snakke sammen om hvilke positive gevinster som kan skapes for sykkelsporten om rittene kuttes fra tre til to uker.

I et kortsiktig perspektiv, og en mulig verdig avslutning på 2020 blir det kanskje plass til å spre endagsmonumentene utover høsten slik at sporten unngår de hull i historien som foreløpig skyldes to verdenskriger. I et langt perspektiv vil kortere etapperitt bidra til å rydde opp i en fullstappet sykkelkalender og til reformasjon av en sykkelsesong som muliggjør at de beste rytterne deltar i alle de tre største etapperittene i en og samme sesong. Det vil gi et mer forståelig konsept for publikum og kanskje (?) til og med gjøre det lettere å inkludere damefeltet på samme arena som herrene.

Krisetid er også mulighetenes tid. De mektige sykkelarrangørene bør derfor benytte muligheten til å kutte etapperittene til to uker og forhåpentligvis starte en prosess for endring til det beste for fremtidens sykkelsport.