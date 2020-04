Den tidligere Arsenal -og Manchester City-profilen Samir Nasri reiste til Dubai under utbruddet av koronaviruset mens store deler av verden var i «lock down». Nasri brøt reiseforbudet og dro på ferie uten å kontakte sin arbeidsgiver Anderlecht, melder belgiske Derniere Huere, ifølge The Daily Mail.

Nå er franskmannen ferdig i klubben. Anderlecht skal ha bestemt seg for å gi 32-åringen sparken.

Den belgiske klubben hadde nemlig gitt klar beskjed om at samtlige spillere måtte informere dem om hvor de befant seg til enhver tid under koronakrisen, samtidig som spillerne var forpliktet til å gjennomføre et daglig egenstreningsprogram til klubben.

Samir Nasri valgte å ikke etterfølge noen av kravene fra klubben. Samtlige øvrige spillere i Anderlechts tropp fulgte instruksjonene, og rapportere daglig tilbake til klubben.

Det er ikke første gang Nasri havner i bråk.

Sommeren 2017 forlot Nasri Manchester City for spill i tyrkiske Antalyaspor. Oppholdet i tyrkisk fotball varte bare frem til sommeren 2018, og endte med at han ble utestengt fra fotball i halvannet år for brudd på dopingreglementet.

Nasri ble hentet til Anderlecht av sin tidligere Manchester City-lagkamerat Vincent Kompany i fjor sommer. Han rakk å få med seg to mål og åtte kamper før han nå altså er ferdig i klubben.

Belgiske Pro League ble tidligere denne måneden den første ligaen i Europa som ble avlyst på grunn av den pågående koronapandemien.