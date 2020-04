Francesco Totti var og er for mange Mr. Roma. Den elegante midtbanespilleren tilbragte hele sin karriere i hovedstadsklubben fra 1992 til han la opp i 2017 som 40-åring.

Men til tross for sin høye alder har ikke Totti lagt skjul på at han egentlig ikke var klar for å legge fotballstøvlene på hyllen. Han følte seg snarere presset av klubben til å si stopp da han ikke fikk ny kontrakt.

Totti fortsatte i klubben som teknisk direktør, men på en pressekonferanse i fjor meldte en tårevåt tidligere Roma-kaptein at han var ferdig i klubben. Da hadde forholdet til Romas amerikanske eier James Pallotta nådd bristepunktet.

Men fortsatt fører hans barn Roma-arven videre. Totti kjører sin 14 år gamle sønn Cristian til Romas treningsanlegg Trigoria, men selv sitter han i bilen. Det forteller Totti selv i en video på sosiale medier ifølge Corriere dello Sport gjengitt av dansk TV 2.

– Når jeg følger min sønn på trening går jeg ikke inn på anlegget. Noen ganger blir jeg i bilen og det får meg til å begynne å gråte når jeg tenker på at jeg etter 30 år ikke lenger kan gå inn på Trigoria.

– Jeg har vært der mer enn hjemme. Jeg har mange venner der, og hvis de vil se meg forlater de Trigoria for å hilse på meg. Det eneste jeg er lei meg for er at jeg ikke ser min sønn spille, sier Totti i videoen.

Roma-legenden forteller videre at sønnen av og til spør om han ikke vil se ham spille kamp. Men det makter han rett og slett ikke.

– Det ville ta livet av meg, sier han.

Fotballikonet er fortsatt svært opprørt over måten karrieren endte på.

– Jeg spilte i Roma i 25 år. Jeg kunne aldri ha spilt for en annen klubb og ødelagt alt. Men jeg er ikke ti år.

– Jeg ble sint fordi jeg ga alt for Roma. Jeg ville også ha gitt beinet mitt, sier Totti i videoen.