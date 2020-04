Sløyfen i rødt, hvitt og blått henger lett synlig på kjøleskapet i den lille leiligheten i Leyton, nord-øst i London.

– Jeg har den alltid der, for da vet jeg hvor jeg har den, ler Oda Sørensen.

26-åringen er nettopp ferdig med sykepleierutdanningen, og hadde fått fri fra jobben til 17. mai. Men planene om å feire med familien hjemme i Norge er droppet.

Storbritannia har tre nye uker med nedstenging av samfunnet foran seg, og det er umulig å reise til Norge.

Men kanskje minst like viktig; i et Storbritannia hardt rammet av koronapandemien er en ny-utdannet sykepleier gull verd.

– Nervepirrende

Nå jobber Oda ved St. Thomas-sykehuset som ligger på sørsiden av Themsen, like ved parlamentet og Big Ben.

Britene – og verden for øvrig – var vitne til at statsminister Boris Johnson kjempet for livet på intensivavdelingen på St. Thomas. I en tale etterpå takket han sykepleierne som sto ved hans side da sykdommen herjet som verst.

Nyutdannede Oda jobber på St.Thomas-sykehuset i London, hvor Boris Johnson nylig kjempet for livet. Foto: Pål Schaathun/ TV 2

Oda forteller om spesielle dager på sykehuset. Om bevæpnet politi og horder av pressefolk utenfor.

– Jeg tror det var ganske nervepirrende å vite at man passet på statsministeren Jeg ville ikke ha gjort det, innrømmer hun.

Ifølge avisen The Guardian har over 65 helsearbeidere dødd av COVID-19 i Storbritannia.

Tallene er trolig langt høyere. Også ansatte på St. Thomas har blitt offer for koronaviruset.

– Ja, vi har jo hatt noen helsefagarbeidere som har dødd på sykehuset vårt. Det er mange i helsevesenet som har dødd her i England. Så det er er jo trist, forteller Oda.

Angret på yrkesvalget

Pandemien har både ført til nyrekruttering til helsevesenet, men også at noen har sluttet. Oda innrømmer at det også har vært dager der hun har angret på yrkesvalget.

– Ja, det tror jeg mange har. Det var ikke helt dette jeg så for meg da jeg ble sykepleier. Man må lære fort, da! Så merker man også at mange har fått et nytt syn på folk i helsevesenet. Så det er også positivt.

Det var ikke hektiske dager på St.Thomas-sykehuset i London Oda så for seg da hun utdannet seg til sykepleier. Foto: Pål Schaathun/ TV 2

Både jobb og privatliv er blitt annerledes etter at pandemien rammet.

– Hva synes familien din i Norge om at du jobber på sykehus i London akkurat nå?

– Nei, de synes ikke at det er så veldig hyggelig. Jeg har fått masse meldinger. Det er jo bekymret selvfølgelig. Det er jo andre tilstander her enn det er i Norge. Det er mange flere som er smittet, og mye mer forandringer på sykehuset og sånn. Men det er jo jobben min.

Men 17. mai blir likevel fridag for sykepleieren.

– Jeg har fått fri frå jobben siden jeg egentlig skulle hjem, sier Oda.

– Men det ble jo ikke noe av, så det blir vel til en liten champagnefrokost for en.