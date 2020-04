Da Norge stengte ned og vi alle måtte holde oss hjemme, har folk i hele landet blitt hektet på puslespill.

Men Tina Helen Holm Larsen (26) har tatt pusleriene ett steg videre.

Nylig satte hun på plass siste brikken i ett av verdens største puslespill, med imponerende 40.320 brikker.

– Vennene mine syns jeg er fullstendig gal, sier 26-åringen og ler.

Garasjeprosjekt

Det hele begynte da hun og faren kjedet seg en vinter og fant ut at de skulle begynne å legge puslespill.

– Vi har mye dårlig vær her oppe i Kristiansund, så det er supert å ha noe å sysle med innendørs, sier hun.

Tina og faren satte på musikk og varme i garasjen, og gikk løs på et spill med 5000 biter.

– Vi syns det var veldig gøy å holde på med dette sammen, sier Holm Larsen.

Verdens største

Da hun for halvannet år siden kom over det som da var verdens største puslespill, med 40.320 brikker, slo hun til.

Motivet på det enorme puslespillet, som er 6,7 x 1,9 meter, viser ti minneverdige øyeblikk fra Disneys mest kjente klassikere.

– Jeg er en stor Disney-fan, så dette måtte jeg jo bare skaffe meg, sier Holm Larsen.

Men verre var det å få med faren på hennes nye prosjekt.

TID TIL TYPEN: Når Tina nå er ferdig å legge ned over 40.000 biter, får hun bedre tid til både samboeren og hunden deres. Foto: Jan Roger Neergaard.

– Han ble skremt da han hørte antallet biter, så dette måtte jeg fint pusle alene, sier hun.

Inspirerte vennene

Man skulle tro at 26-åringen er en av de over 400.000 som er permittert her til lands, for å ha tid til et slikt digert prosjekt.

Men Holm Larsen jobber fullt som logistikkkoordinator for NorSea Vestbase, ved siden av puslingen.

– Jeg verken strikker eller syr, så jeg fant ut at noe må da jeg også holde på med, sier hun og ler.

Vennene, som syns Tina er smågal som gikk løs på dette digre prosjektet, er også blitt bitt av basillen. Men de holder seg til bilder på rundt 1000 biter.

Montert i lagerhall

Tina har puslet de mange Disney-motivene i hennes og samboerens stue. Men for å sette sammen det enorme bildet, som er på nesten syv meter i bredden og to meter i høyden, måtte hun låne lagerhallen på jobben.

– Hvor lang tid har du brukt på dette?

– Jeg har ikke ført timeliste, så jeg har faktisk ikke peiling, sier Holm Larsen.

Produsenten av puslespillet skriver at det tar rundt 600 timer å legge det.

– Har du fått nok av puslespill etter dette?

– Jeg tror det blir en pause nå. Men Jeg ser ikke bort i fra at jeg går løs på et nytt prosjekt senere, sier den tålmodige 26-åringen.

Vil donere det bort

Selv har ikke Tina stort nok hus til å ha et så enormt stort bilde på veggen. Nå håper hun at noen andre kan få glede av hennes digre prosjekt.

– Jeg ønsker å donere bildet bort til noen. Det hadde vært veldig fint om for eksempel barn på en barneavdeling på et sykehus kunne fått gleden av det. Vi får se om hvem som viser interesse, sier hun.

Dersom du er tom for Netflix-serier og ble inspirert til å sette i gang med et tilsvarende prosjekt, kan du gå løs på det som nylig ble verdens største puslespill: Kodaks puslespill med sine 51.300 biter og viser 27 kjente verk fra hele verden.