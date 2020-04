Som TV 2 kunne melde tidlig søndag kveld er Simo Valakari ferdig som Tromsø-trener. Det bekrefter nå klubben i en pressemelding.

Det skal ha skjedd etter hektisk møtevirksomhet i Tromsø de siste dagene.

– Etter korona-utbruddet har partene hatt noe ulike syn på veien videre for klubben. På denne bakgrunn er de blitt enige om at arbeidsforholdet skal opphøre. Tromsø Idrettslag setter pris på det engasjement og den arbeidsinnsats som Simo Valakari har lagt ned, og det hjerte han har vist for klubben mens han har vært trener, heter det i pressemeldingen.

TV 2 får også opplyst at det blant annet skal ha vært uenigheter internt i Valakaris støtteapparatet etter nedrykket.

Det samme erfarer lokalavisen Nordlys. De har foreviget flere av spillerne på vei ut fra et møte med klubbens ledelse i dag.

– Vi har signert avtale med Simo, og som begge parter synes er fornuftig, sier TILs styreleder Stig Bjørklund til iTromsø.

Bjørklund har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken søndag.

– Mange har tvilt på kvalitetene hans

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var en av mange som lenge hadde stor tro på Simo Valakari. Finnen kom til klubben sommeren 2017 og hadde umiddelbar sukses, men i fjor endte det med et tungt nedrykk.

Mathisen reagerer slik på nyheten:

– Forventningene til Valakari og den fotballen han står for var store i Tromsø, men det har vært alt for ustabilt og svakt det som har blitt levert. På sitt beste har Tromsø spilt underholdende fotball, men nedrykket i fjor gjorde at mange ikke trodde på det finske treneren drev med. Innad i klubben har det etterhvert vært mange som har tvilt på kvalitetene hans, og når støtteapparatet og spillere vender deg ryggen er det ikke mye å gjøre, slår han fast.

Beslutningen betyr at Tromsø nå må ut på trenerjakt.

– Valakari har tjent godt i Tromsø, og jeg vil tro at Tromsø går for en langt rimeligere løsning når de nå skal finne ny hovedtrener, sier han.