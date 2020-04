Dette er tallene som gir grunn til optimisme

Positiv tendens

Også i Italia, Spania, Frankrike og Storbritannia ser man en nedgang i antall nye dødsfall søndag.

I Italia er det registrert 433 nye dødsfall det siste døgnet. Det er det laveste tallet på ett døgn denne uken.

Det samlede tallet på registrerte koronadødsfall er nå oppe i 23 660, opplyser italienske helsemyndigheter søndag.

– Italia var et spesielt utbrudd, for veldig mange av de som døde var på helseinstitusjoner og var veldig mye eldre, sier Olsvik.

– Så fikk de smittet veldig mange helsearbeidere uten at de skjønte det, og da blir det veldig høye dødstall. Så de fikk en plutselig bølge over seg, som vi her i Norge klarte å unngå.

I Spania falt antall nye registrerte dødsfall fra 565 lørdag til 410 søndag, mens Frankrike har gått fra 642 til 395 nye dødsfall.

Også i Storbritannia ser man en markant nedgang i nye koronadødsfall. 596 personer er rapportert døde i landet det siste døgnet, en betydelig nedgang fra lørdagens tall som var 888.

Antall nye registrerte dødsfall: New York

Lørdag: 540

Søndag: 507

Lørdag: 540 Søndag: 507 Italia

Lørdag:

Søndag: 433

Lørdag: Søndag: 433 Spania

Lørdag: 565

Søndag: 410

Lørdag: 565 Søndag: 410 Frankrike

Lørdag: 642

Søndag: 395

Lørdag: 642 Søndag: 395 Storbritannia

Lørdag: 888

Søndag: 596

Vanskelig å spå

Om de synkende tallene er starten på en varig tendens, eller om de vil gå opp igjen, er det tidlig å si noe om foreløpig.

– Det vet vi ikke, sier Olsvik, og fortsetter:

– Det kan være at det er en metningssak, og at det er derfor det begynner å gå ned, men det kan også komme en ny «bølge», som mange omtaler det som. Det er veldig vanskelig å spå om fremtiden, og det skal man være forsiktig med.

– Går bedre

Ifølge professoren kan det være forskjellige faktorer som gjør at tallene nå ser ut til å snu i flere land.

Samtidig forteller han at noe man ofte ser i virusepidemier, er at mange blir smittet og får mild sykdom, for deretter å bli immune. Dermed blir stadig færre tilgjengelige for smitte.

– Vi håper jo at det er dette som holder på å skje. Vi vet ikke, men det er det man vanligvis ser, som da SARS-viruset kom i 2003. Det er en ønskedrøm, men det er sånn det vanligvis pleier å gå, sier han.

– Betyr dette at man kan senke skuldrene litt?

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha høye skuldre hele tiden, men det at det blir færre er mye bedre enn at det blir flere. Det indikerer at et eller annet er i ferd med å skje, i alle fall i store deler av Europa og kanskje også i USA, sier han.

– Men det man kanskje er interessert i å vite, er om det går bedre eller om det går dårligere. Da kan man nok konkludere med at det går bedre.