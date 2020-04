OL-vinneren tror test-revolusjonen er fremtiden. TV 2-ekspert er skeptisk

Hjemlevering i pappkasser er etterhvert blitt vanlig, men ikke helt med det innholdet som noen amerikanske idrettsutøvere får i disse dager.

I kassene kommer et virtuelt dopingtestsett som utøverne selv skal bruke, mens de holder dialogen med dopingkontrollørene gjennom videosamtale. Vedlagte instrumenter og måleapparatar sørger for at urin- og blodtestene når de grunnleggende kravene.

Siden må utøverne selv sende prøvene inn for videre analyse.

– Positiv mester

Prøveprosjektet til det amerikanske antidopingbyrået USADA er blitt positivt mottatt blant utøverne.

VINNER: Ryan Murphy med gullmedaljen etter 200m rygg i Rio. Foto: Christophe Simon

– Jeg håper de lærer mye av dette, og forhåpentlig kan det være fremtiden for dopingtesting, sier Ryan Murphy, olympisk svømmemester på 100 og 200 meter rygg.

– Det er en bekymring at folk ikke kan bli testet på en vanlig måte. Det var motivasjonen min til at jeg ble med. Dette er et veldig bra alternativ nå.

Prosjektet ble fremskyndet på grunn av koronaviruset.

– Vi har snakket om dette og lagt grunnlaget i månedsvis. COVID fremskyndet det hele, og tillot oss å rulle det ut, sier adm. dir i USADA, Travis Tygart.

Skeptisk

Utøverne blir ikke filmet mens de avlegger urinprøven, men de skal vise dopingkontrolløren rommet som vil bli brukt, de blir tatt tiden på og temperaturen på prøven blir registrert. På den måten minker de sjansen for triksing med, eller utbytting av, den avlagte prøven

– Det er veldig bra at de utforsker dette og at man prøver ut nye måter å teste for doping på, slik at man kan ha en beredskap i tilfelle det kommer lignende tilstander senere. Det kan nok ha en viss avskrekkende effekt, men jeg tror ikke man vil komme langt nok til at det iverksettes i særlig grad nå, sier TV 2s antidoping-ekspert Mads Kaggestad.

EKSPERT: Mads Kaggestad. Foto: Torstein Bøe

Uansett er han skeptisk til at det er et fullgodt substitutt.

– Jeg vil anta at dette systemet er lettere å lure enn en fysisk kontrollør som er tilstede, sier han.

– Jeg tror dette handler mer om å sette agenda, for å vise at man er bekymret og at man prøver å finne ut av noe. Det viktige er at man snarest mulig kommer tilbake til ordinær dopingtesting. Nå er det er gode tider for de som pleier å dope seg og som ser på det som en gangbar metode.

Ekstra effektfull dopingtest

At OL er blitt utsatt gjør at man kan få tid til å få testingen på beina igjen før idrettens største konkurranse neste sommer. Det er imidlertid ikke sikkert at det gjør at man kan ta juksemakerne.