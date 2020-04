Se Mens vi venter på Premier League mandag-torsdag på TV 2 Sumo!

Tottenham er en av mange klubber som har fått et kraftig inntektstap som følge av at covid-19-viruset har satt en effektiv stopper for all fotball i England og Europa.

Styreleder Daniel Levy fikk mye kritikk for å permittere store deler av det ikke-sportslige apparatet og innføre lønnskutt til resten.

Den beslutningen viste seg så upopulær at han senere måtte gjøre den om.

Tottenham får spillere tilbake fra skade

Men selv om situasjonen er svært uheldig for alle lag i Premier League, kan likevel pandemien ha reddet Tottenhams sjanser om Champions League-spill neste år.

TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-målvakt Erik Thorstvedt er i hvert fall ikke i tvil om at pausen var svært kjærkommen for hans gamle lag.

– Tottenham er reddet av korona-gongongen så det holder, sier han.

– Den innspurten før pausen var skrekkelig. De røk i Champions League mot Leipzig og i FA-cupen mot Norwich. Dette er en sjanse for dem å få folk tilbake og starte på nytt, for det så ikke bra ut.

Manager José Mourinho var nemlig svært fortvilet før ligaen ble stanset. På kort tid hadde han fått langtidsskader på Harry Kane, Moussa Sissoko, Heung-min Son og nyervervelsen Steven Bergwijn. Etter en positiv start under portugiseren var formen på svært nedadgående kurs, og fra å konkurrere i tre turneringer var kun Premier League tilbake.

Hvis serien starter opp igjen i sommer eller høst vil trolig Mourinho ha alle mann tilbake fra skadelisten. Likevel tror Erik Thorstvedt at Tottenham vil slite med å kvalifisere seg til neste sesongs Mesterliga. For øyeblikket ligger de liljehvite på en 8. plass, fire poeng bak Manchester United på 5. plass, og syv poeng bak Chelsea på 4.

– Jeg har veldig liten tro på at de skal klare Mesterliga-plassen. Det spørs litt hva som skjer med Manchester Citys UEFA-dom. Den er jo anket til CAS. Hvis utestengelsen opprettholdes, blir det lettere. Det er bare fire poeng opp til 5. plassen. Men jeg tviler på at Tottenham greier det, for å være helt ærlig.

Mener Mourinho håndterte skadekrisen på gal måte

Thorstvedt er ikke bare imponert over Mourinhos inntreden i laget. Han reagerer spesielt på måten portugiseren har taklet klubbens skadekrise på.

– Det finnes måter å takle det på. Man må være veldig forsiktig på måten man uttaler seg. Det er en nedvurdering av spillerne han rår over når han syter og klager og på en måte snur seg mot benken og sier "se hva jeg har, da?". Det mener jeg er en feil måte å gjøre det på.

Kollega Petter Myhre mener Mourinho hadde grunn til å være fortvilet over situasjonen, men mener portugiseren må være forsiktig.

– Resultatene kunne vært like svake uansett hvem som var trener på grunn av at han manglet spillere, men det viktigste er hvordan man takler den situasjonen, hva man gjør ut av det. Men selvfølgelig er det en stor forklaring på hvorfor det ble som det ble.