Manchester United er på jakt etter en person som kan promotere klubber og vise klubbens stjerner hvordan man bør oppføre seg i sosiale medier, rapporter den engelske avisen The Mirror.

– Sjefene skal rekruttere en supersupporter som skal twitre om klubben – for en mektig årslønn på 100 000 pund, skriver avisen.

100 000 pund tilsvarer 1,29 millioner norske kroner etter dagens kurs, og er mer enn dobbelt så mye som den gjennomsnittlige årsinntekten for arbeidstakere både i Storbritannia og Norge.

Personen Manchester United skal ansette skal jobbe i avdelingen for sosiale medier. Hovedoppgaven blir å promotere den berømte klubben fra Old Trafford til klubbens 1,1 milliarder fans globalt på Twitter og Instagram.

I tillegg vil personen Manchester United er på jakt etter fungere som rådgiver for hvordan lagets stjerner bør håndtere og oppføre seg på sosiale medier.

– Vi leter etter en bransjeledende, etablert, kreativ og velorganisert ekspert på sosiale medier, heter det i stillingsutlysningen.

Stillingsannonsen er blant annet lagt ut på Linkedin

Videre skriver Ole Gunnar Solskjærs arbeidsgiver at det i klubbens sosiale medier-avdeling er et godt arbeidsmiljø, personene som jobber der er kunnskapsrike, flinke med teknologiske verktøy, og at mesteparten av de ansatte er i begynnelsen av 20-årene.

En talsperson for Manchester United gjør det imidlertid klart at den personen som ansettes i den ledige stillingen kun vil ha ansvar for Manchester Uniteds offisielle kanaler på sosiale medier, og kun vil assistere spillere og rådgivere med innhold og strategi på deres private kontoer.

– Personen vil ikke være ansvarlig for å styre de individuelle kontoene til spillerne, forsikrer en talsperson til The Mirror.

Se hele stillingsutlysningen her (ekstern lenke Linkedin)