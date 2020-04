Fansen er splittet om Pogba: – Mange ville rynket på nesen, men...

Mener Pogba må bestemme seg

Langerød tror fansen er veldig splittet når det kommer til Paul Pogba. Noen mener han bringer med seg mer støy og uro enn hva godt er, mens andre tror han kan slå ut i full blomst og bli en viktig del av Solskjærs Manchester United.

Selv mener Langerød at Pogba har en mulighet til å stilne kritikerne, hvis han selv vil.

– For meg er det to alternativer. Det ene er at han skriver under en ny kontrakt og signaliserer til alle, både fans og andre klubber, at han ønsker være her. Hvis ikke må han nesten selges.

– Men hvis han skriver under, så vil det være en stor statement fra hans side, korona eller ikke.

United-redaktøren er enig med Balagué og mener sjansen for at Pogba blir værende i klubben har økt betraktelig den siste tiden.

– Jeg blir ikke overrasket om han skriver under. Jeg ville sett på det som noe positivt. Uansett hvilken ballast han kommer med. Vi fotballfans er raske til å fordømme, men det eneste vi egentlig vil er at Pogba skal spille bra for United.

– Mange fans vil rynke på nesten, men Solskjær vil utvilsomt se på det som en stor skalp hvis han klarer å få Pogba til å skrive under. Solskjær har hele tiden vært positiv og snakket ham opp.