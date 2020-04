Leeds-supporter Daniel Auton (5) tømte sparegrisen i håp om å overtale Brighton-ledelsen til å selge Ben White, som har vært utlånt til Leeds denne sesongen, til klubben i hans hjerte.

Det sjarmerende forsøket på en kjærkommen overgangshandel for Leeds ankom Premier League-klubben Brightons kontorer i brevs form nylig. Søndag postet klubben selv et bilde i sosiale medier av både brevet og svaret som ble sendt i retur.

Det synes relativt sikkert at prisene på fotballens overgangsmarked vil falle i tiden som kommer, men røverkjøp av den typen Daniel Auton ønsket seg, blir det nok heller få av.

I brevet til Brightons styreformann Paul Barber forsøker 5-åringen offensivt å overtale Premier League-klubben til å selge Ben White til Leeds for 15,07 pund, tilsvarende 196 norske kroner.

Tømte sparegrisen

«Navnet mitt er Daniel Auton. Jeg er fem år gammel, og jeg er Leeds United-fan. Jeg skriver dette brevet til deg med hensyn til en av dine spillere, som akkurat nå er på lån hos oss», skriver Leeds-supporteren, og fortsetter:

«Spilleren det dreier seg om er Ben White, favorittspilleren min. Hvis det er mulig, kan vi please, please, please få kjøpe Ben etter denne sesongen?»

Videre opplyser 5-åringen at han hadde åpnet sparegrisen og summert innholdet til 15,07 pund.

«Hvis det hjelper», skriver Leeds-supporteren.

Fikk svar

Noen overgang ble det ikke, men Auton fikk så definitivt svar fra Brighton-sjef Barber. På klubbens offisielle brevpapir skriver sistnevnte:

«Kjære Daniel. Takk for brevet ditt og det sjenerøse tilbudet om å hjelpe yndlingsklubben din, Leeds United, med å signere vår spiller Ben White. Det er virkelig snilt av deg å tilby alle pengene dine for å hjelpe klubben din, og du har åpenbart et eksepsjonelt godt øye for å få øye på unge talenter. Kanskje du i framtiden skal bli talentspeider?»

Videre henviser Brighton-sjefen til at han har snakket med både manager Graham Potter og den øvrige sportslige ledelsen, og at de er samstemte i at Ben White er tiltenkt en viktig rolle i klubben framover.

(©NTB)