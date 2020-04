Derfor vil ikke «Pilotparet» sende sønnen (1) i barnehagen i morgen

Etter en lang dag med sjøluft sovner, snart to år gamle, Severin godt. Han skal ikke i barnehagen i morgen. Det har mamma Julianne Nygaard, bedre kjent som pilotfrue, og pappa Ulrik, bestemt.

– Grunnen til det er at vi fremdeles er bekymret for viruset. De har sagt at det ikke skal være så farlig for barn, men vi kan jo ikke vite. Vi vil alltid være bekymret for sønnen vår, sier Julianne Nygaard.

– Når vi har mulighet til å holde han hjemme, så ser vi ikke noe problem med at vi avventer, legger Ulrik Nygaard til.

Annerledes hverdag for barna

Hverdagen i barnehagen vil ikke bli slik den var før koronapandemien rammet Norge. Barna deles opp i mindre grupper, åpningstiden er redusert og hygienen skjerpet. Selv om Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby (V) har forståelse for at enkelte foreldre er bekymret, har hun en klar beskjed til norske foreldre.

– Jeg har respekt for at noen er engstelige. Det er ikke så rart når vi går fra en situasjon der alt har vært stengt til at vi nå gradvis åpner. Da er det viktig å si at vi gjør dette her basert på kunnskap. Kunnskap om hvordan viruset smitter mellom barn, kunnskap fra andre land som har holdt barnehagene åpne. Det er fult mulig å ha åpne barnehager og samtidig drive på en smittevernfaglig og forsvarlig måte, sier Melby.

1 av 4 barn hjemme

I helgen har Private Barnehagers Landsforbund gjort en rundspørring blant sine medlemmer. De private barnehagene utgjør en tredel av alle barnehagene i landet. Til sammen 1004 barnehager har svart. Kartleggingen viser at

Tre av fire barn forventes å møte i barnehagen mandag.

Ni av ti ansatte vil være tilbake på jobb fra oppstart av

84 prosent av de private barnehagene er i gang i igjen med et tilbud til alle barn fra mandag morgen.

Tallene gleder kunnskapsminister Melby.

– Jeg tror det er bra for ungene, men det er også bra for oss foreldre at barna nå skal tilbake i barnehagen. Det er veldig fint å se at flertallet føler seg trygg på det, sier ministeren.

Barnehagene melder også tilbake at de har løst de fleste praktiske utfordringene i forbindelse med oppstarten. En egen smitteveileder er utarbeidet for å hjelpe barnehagene.

Viktig for de sårbare

Over 100.000 barn går i private barnehager i Norge. I alle landets barnehager skal barna deles inn i mindre grupper. Mange barnehager vil ha utendørs barnehage for de største barna. Hygienen er skjerpet, blant annet skal leker vaskes hyppigere enn tidligere. Foreldre skal helst levere barna ved porten.