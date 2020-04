Mens koronapandemien tvinger nordmenn til å holde seg hjemme, er det nok mange som blir glade over å høre meteorologens værvarsel for de neste dagene.

Temperaturene stiger

Et høytrykk som ligger over Sør-Norge har de siste dagene ført til pent vær, men til uka blir det enda bedre.

– Temperaturene er ikke så verst, men de skal stige litt og litt frem mot tirsdag, onsdag og til og med torsdag. Enkelte steder på Østlandet og Sørlandet kan man komme opp mot 20 grader, sier vakthavende meteorolog i StormGeo Ina Ynnesdal til TV 2.

Vestlandet kan også glede seg over å få godt vær med mellom 17-18 grader.

– Det ser ut til at inn i neste helg så trekker høytrykket ut i Norskehavet, og legger seg nordvest for landet. Da får vi et litt mer nordlig drag i luften, og temperaturene synker litt igjen. Men det blir fortsatt mye fint vær i store deler av Sør-Norge, sier Ynnesdal.

Gode nyheter for nord

I Trøndelag og Møre og Romsdal kan det komme byger, men dette er ikke helt satt enda, ifølge meteorologen. Men også her blir det pent vær, særlig tirsdag og onsdag hvor gradestokken kryper opp mot 15 grader.

I Nord-Norge har flere vært fortvilet over store snømengder, og dårlig vær. Men meteorologen har nå gode nyheter.

– Det har vært snø og vinterlig vær, men flere steder i Nordland vil det være plussgrader de nærmeste dagene, og temperaturene stiger. Det er litt skyer på himmelen, men det er ikke så mye nedbør, sier Ynnesdal.

Hun påpeker at april er en måned der vi kan få hvilken som helst årstid.

– Vi kan få skikkelig sommerlige temperaturer, men også snø. Det er ingenting som er normalt i april, og vi når gjerne begge ytterpunkter. Men i disse dager hvor folk er mer låst i hjemmet, er det oppløftende når vi kan få litt finere vær, sier meteorologen.