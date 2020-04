Brannen i Vial-leiren på øya Chios fant sted sent lørdag.

Den ødela EUs asylbyrås (EASO) fasiliteter ved leiren, en kantine, telt og flere boenheter, opplyser migrasjonsminister Manos Logothetis til AFP.

Aten-talsmannen for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at hundrevis har mistet husly i brannen, som brøt ut noen timer etter at dødsfallet til en irakisk kvinne i leiren skapte uro. En lokal politikilde sier tre personer er blitt pågrepet i forbindelse med uroen.

Kvinnen ble tatt til sykehus med feber tidligere denne uken, og testet negativt for koronaviruset.

Koronaviruset er påvist hos personer i to av leirene på fastlandet. I likhet med alle de andre greske øyleirene, er Vial svært overbefolket. Over 5.000 mennesker bor på plass tiltenkt om lag 1.000.

