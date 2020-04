Dette er de rikeste klubbeierne i Premier League

Saudi-Arabias kronprins Mohammad Bin Salman er i ferd med å sikre seg 80 prosent av eierskapet i Newcastle for svimlende 3,8 milliarder kroner.

Det er imidlertid utrolig nok nesten bare småpenger å regne for for Saudi-Arabias kronprins. Han skal nemlig være god for vanvittige 90 milliarder kroner.

Men om Bin Salman lykkes med å få godkjent sin såkalte «takeover» av Newcastle, vil han kun plassere seg på en fjerdeplass på listen over de rikeste klubbeierne i Premier League, melder The Daily Mirror.

Se listen over de rikeste klubbeierne i Premier League nederst i saken!

– Risikerer at sjelen suges ut av klubbene

Mange har reagert på at Bin Salman og andre styrtrike eiere bruker Premier League som sin nye lekegrind, deriblant SV-leder og Newcastle-supporter Audun Lysbakken.

– Det er veldig trist hvis det er sånn at det eneste alternativet til eierskapet i flere og flere engelske klubber skal bli ulike styrtrike autoritære folk. Saudi-Arabia har i tillegg en fryktelig tvilsom arv med seg når det gjelder menneskerettigheter. Dette er et regime som hugger hodet av folk, forfølger opposisjonelle og står bak en blodig krig i Yemen. Og Newcastle kan langt på vei få den saudiarabiske staten inn på eiersiden av fotballklubben, poengterer han overfor TV 2.

– Jeg tror ingen skal ha noen illusjoner om hva disse regimene er ute etter når de investerer i fotballklubber. De er ute etter å forbedre imaget sitt, og det er kjempeviktig at de ikke får lov til det. Jeg synes dette er noe som burde utløse enda mer diskusjon om hva som skjer i engelsk fotball. Man risikerer at sjelen suges ut av klubbene når det blir til den type leketøy for rike og veldig usympatiske krefter, slår Lysbakken fast.

John Peder Egenæs, generalsekretær i menneskerettsorganisasjonen Amnesty International i Norge, reagerer også kraftig på at nok en styrtrik eier er på vei inn i Premier League-sirkuset, denne gang til klubben Newcastle.

– Dette er en del av en bevisst strategi fra det saudiarabiske regimet, ledet av kronprinsen, som er den som virkelig har makt. Han har en visjon for Saudi-Arabia i 2030, og en viktig del av det er det vi i Amnesty har døpt «sportsvasking». Det handler rett og slett om at imaget til Saudi-Arabia skal pyntes på og sløres til, sukket han til TV 2 lørdag.

Liverpools eiere ikke på listen

Listen over de rikeste klubbeierne som The Daily Mirror presenterer søndag toppes ikke uventet av Sheikh Mansour og Abu Dhabi Group.