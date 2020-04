Brighton ligger i øyeblikket på 15.-plass i den engelske eliteserien og har to poengs forsprang til lagene under nedrykksstreken. Om sesongen kan fullføres er et åpent spørsmål, selv om det planlegges for at de resterende 92 kampene skal spilles i sommer.

Dersom 2019/20-sesongen likevel ikke kommer i gang igjen, blir et av temaene hvordan opprykk og nedrykk skal løses i engelsk fotball.

– Dersom ikke sesongen fullføres, kan jeg ikke se at noen lag blir flyttet ned på «poeng per kamp»-basis, sier Brighton-eier Tony Bloom ifølge Sky Sports.

Urettferdig

Han hevder videre at det vil være urettferdig dersom en klubb i et tenkt tilfelle skulle rykke ned som følge av at den har et poengsnitt som er 0,2 lavere enn en annen.

Bloom peker også på at en slik løsning ikke vil hensynta hvilke klubber man har møtt og hvor lett eller vanskelig det gjenstående kampprogrammet er.

Bournemouth, Aston Villa og Norwich ligger i øyeblikket under streken i Premier League.

Brighton-sjef Bloom er samtidig tydelig på at det er fullt ut forsvarlig og fortjent å utrope Liverpool til ligamester dersom sesongen må avbrytes. Han mener også at europacup-plassene kan deles ut med utgangspunkt i tabellen slik den ser ut nå.

Nedrykksstriden vil han derimot ikke ha avgjort på den måten.

– Det kan jeg ikke se for meg at skjer, sier Bloom.

Tidligst kamper 8. juni

8. juni nevnes nå som tidligste mulige dato for oppstart av kamper i Premier League igjen, men det kan også bli senere. Det avhenger av når britiske myndigheter slipper opp på tiltakene mot viruspandemien.

Dagens tiltak varer til 7. mai. I fredagens videomøte mellom Premier League-klubbene ble det skissert at sesongen kan spilles ferdig i løpet av 40 dager fra første spilte kamp. Det regnes at spillerne trenger tre uker med trening før de kan spille kamper igjen.

